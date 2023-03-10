نصرالله: توقيع اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران تحوّل جيد

أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، ان "توقيع اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران تحوّل جيد، ونحن سعداء لأنه لدينا ثقة أنه سيكون لمصلحة شعوب المنطقة".وقال نصرالله خلال الاحتفال بذكرى رحيل أسد محمود صغير: "ندعم مرشحا طبيعيا لرئاسة الجمهورية في لبنان، وأنتم رشِّحوا من تريدون ولنتحاور وحقّ الترشيح هو ليس لطائفة محدّدة بل يستطيع أي نائب أو كتلة نيابية ترشيح من تريد".واعتبر أنّ "كل ما يجري في فلسطين له تأثير على لبنان وأمن لبنان وحاضر لبنان ومستقبل لبنان"، وقال "تصوروا مثلاً ان في جوارنا فلسطين وليس إسرائيل، وهذه حقيقة آتية قريباً إن شاء الله، هذا كيف سيكون تأثيره على لبنان؟"وأشار إلى أنّ "سوريا هي في قلب محور المقاومة، وعندما كان القتال في قلب دمشق وقلب حمص وقلب حلب وداخل المدن عرض على سوريا أن تتخلى عن موقعها التاريخي في الصراع مع العدو الإسرائيلي وفي محور المقاومة لكن القيادة السورية رفضت ذلك".وشدّد على أنّ "سوريا والقيادة السورية تمارس كامل سيادتها وقراراتها بالكامل وأي كلام عن هيمنة إيران أو تدخل إيران هو كلام غير صحيح".وقال نصرالله: "سوريا خارج دائرة الهيمنة الأميركية وهي كانت محط نظر الإدارة الأميركية، ولولا صمود سوريا كانت التسوية انتهت من زمان وكانت إسرائيل أخذت ما تريد".