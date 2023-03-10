الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نصرالله: توقيع اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران تحوّل جيد

أخبار سياسية
2023-03-10 | 11:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نصرالله: توقيع اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران تحوّل جيد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
نصرالله: توقيع اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران تحوّل جيد

أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، ان "توقيع اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران تحوّل جيد، ونحن سعداء لأنه لدينا ثقة أنه سيكون لمصلحة شعوب المنطقة".

 
وقال نصرالله خلال الاحتفال بذكرى رحيل أسد محمود صغير: "ندعم مرشحا طبيعيا لرئاسة الجمهورية في لبنان، وأنتم رشِّحوا من تريدون ولنتحاور وحقّ الترشيح هو ليس لطائفة محدّدة بل يستطيع أي نائب أو كتلة نيابية ترشيح من تريد".
 
واعتبر أنّ "كل ما يجري في فلسطين له تأثير على لبنان وأمن لبنان وحاضر لبنان ومستقبل لبنان"، وقال "تصوروا مثلاً ان في جوارنا فلسطين وليس إسرائيل، وهذه حقيقة آتية قريباً إن شاء الله، هذا كيف سيكون تأثيره على لبنان؟"

 
وأشار إلى أنّ "سوريا هي في قلب محور المقاومة، وعندما كان القتال في قلب دمشق وقلب حمص وقلب حلب وداخل المدن عرض على سوريا أن تتخلى عن موقعها التاريخي في الصراع مع العدو الإسرائيلي وفي محور المقاومة لكن القيادة السورية رفضت ذلك".
 

وشدّد على أنّ "سوريا والقيادة السورية تمارس كامل سيادتها وقراراتها بالكامل وأي كلام عن هيمنة إيران أو تدخل إيران هو كلام غير صحيح".
 
وقال نصرالله: "سوريا خارج دائرة الهيمنة الأميركية وهي كانت محط نظر الإدارة الأميركية، ولولا صمود سوريا كانت التسوية انتهت من زمان وكانت إسرائيل أخذت ما تريد".
 

أخبار لبنان

أخبار سياسية

نصرالله

اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية

رياض

سعودية

طهران

LBCI التالي
قبلان: الإتفاق السعودي الإيراني أكبر ضرورة عربية إسلامية
"مشروع وطن الإنسان" أكد وجوب إيجاد حلول للودائع: ما يتداول عن عدم وجود ملاءة وسيولة خطير وغير مطمئن
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-03-07

نصرالله ممثلا بالنائب فضل الله من طهران: نشهد فصلا جديداً من الحرب الاقتصادية.. ونحن أمام ولادة معادلات دولية وإقليمية جديدة

LBCI
آخر الأخبار
2023-01-28

وسائل اعلام: أمير قطر والوفد المرافق له يصل إلى السعودية وأمير الرياض في استقباله

LBCI
فنّ
2023-01-21

لحظة وصول راغب علامة ومايا دياب ورحمة رياض إلى السعودية (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2022-12-31

نصّار: إشراك نجوم لبنان في موسم الرياض مؤشر على العلاقات التاريخية بين لبنان والسعودية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار سياسية
10:33

قبلان: الإتفاق السعودي الإيراني أكبر ضرورة عربية إسلامية

LBCI
أخبار لبنان
2023-03-09

"مشروع وطن الإنسان" أكد وجوب إيجاد حلول للودائع: ما يتداول عن عدم وجود ملاءة وسيولة خطير وغير مطمئن

LBCI
أخبار سياسية
2023-02-27

بحث في ملف رئاسة الجمهورية وبرنامج صندوق النقد بين جعجع وشيا

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-27

كنعان بعد لقائه وفد صندوق النقد: تباحثنا "بسلّة طارئة" لدعم لبنان في عدد من القطاعات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

المصارف عين على الدعاوى وعين على الودائع

LBCI
أخبار دولية
13:11

قناة الـ CNN الاميركية تجري مقابلة مع معتقل أميركي في السجن بإيران.. لماذا؟

LBCI
اقتصاد
11:38

ارتفاع دولار منصة صيرفة

LBCI
أخبار دولية
12:34

ماكرون يندّد بـ"ضغوط شديدة" على جورجيا ويدعو الى التهدئة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

مشروع حفر يقطع المياه عن جربتا وصغار!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

المصارف عين على الدعاوى وعين على الودائع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

هل يعيق توفّر الاعتمادات المالية إجراء الانتخابات البلدية؟

LBCI
امن وقضاء
13:20

الدشم والمسلحون في مخيم عين الحلوة ... هل يسبق الاشتباك تسليم القاتل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

استهداف الكتيبة الفرنسية في بيروت الى الواجهة بعد ٤٠ عاما ؟

LBCI
أخبار دولية
13:11

قناة الـ CNN الاميركية تجري مقابلة مع معتقل أميركي في السجن بإيران.. لماذا؟

LBCI
أخبار دولية
13:09

كيف عادت العلاقات بين السعودية وايران؟

LBCI
أخبار دولية
13:07

شهر العسل بين السعودية وايران بدأ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائية 10-03-2023

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
11:38

ارتفاع دولار منصة صيرفة

LBCI
اقتصاد
01:27

ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...

LBCI
آخر الأخبار
09:53

ارتفاع طفيف بأسعار المحروقات..

LBCI
اقتصاد
10:34

وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز ونفت وجود نقص في مادة الطحين

LBCI
خبر عاجل
06:59

بعد انقطاع العلاقات بين السعودية وايران لسنوات... اتفاق على استئنافها واعادة فتحِ سفارتيهما

LBCI
خبر عاجل
07:25

الحلبي: تحويل الدفعة الأولى بالدولار النقدي إلى نحو ٥٧ ألف مستفيد من أفراد الهيئة التعليمية بدوامي قبل وبعد الظهر

LBCI
خبر عاجل
10:13

نصرالله عن الإتفاق السعودي - الإيراني: تطور مهم ولو سار في مساره الطبيعي من الممكن ان يفتح أفاقا في كل المنطقة ومن ضمنها لبنان

LBCI
خبر عاجل
07:44

بيان سعودي إيراني صيني: اتفاق استئناف العلاقات يتضمن احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة