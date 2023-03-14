الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ميقاتي استقبل وفد "تاسك فورس فور ليبانون" ورأس اجتماعا بحث في وضع "النافعة"

أخبار سياسية
2023-03-14 | 07:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ميقاتي استقبل وفد &quot;تاسك فورس فور ليبانون&quot; ورأس اجتماعا بحث في وضع &quot;النافعة&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ميقاتي استقبل وفد "تاسك فورس فور ليبانون" ورأس اجتماعا بحث في وضع "النافعة"

أعلن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي خلال اجتماع ضمّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل، والنائبين سجيع عطية وأحمد خير، المدير العام للمالية جورج معراوي  ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود ان "اجتماع اليوم كان الهدف منه اطلاع ميقاتي على الخطوات التي نتخذها لاعادة العمل في هيئة ادارة السير (النافعة). اتفقنا مع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ومع اللواء عثمان على ان يكون هناك 15 ضابطا و15 رتيبا مدربون للعمل على الكومبيوتر لنتمكن من تشغيل النافعة في الدكوانة وحتى في المناطق، مع تبسيط المعاملات".
 
وقال " لقد مددنا مفاعيل رخص السوق حتى نهاية العام لكي نخفف الضغط عن النافعة وليتمكن المواطنون من الاستمرار في القيادة بطريقة قانونية. بالنسبة الى الشركات التي  تتعامل مع النافعة، فان رئيس ادارة هيئة السير بالتكليف محافظ بيروت مروان عبود سيجري الاتصالات اللازمة، ميقاتي اكد تأمين كل المستلزمات لتشغيل النافعة وتلبية أمور المواطنين".
 
واضاف :" الامور على السكة والنافعة ستفتح مجددا قريبا".
 
تاسك فورس فور ليبانون
وإستقبل رئيس الحكومة وفدا من "مجموعة العمل الأميركي من أجل لبنان" "تاسك فورس فور ليبانون" برئاسة السفير السابق إدوارد غابرييل في حضور سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان دوروثي شيا، وكان عرض للاوضاع العامة في لبنان.
 
بعد اللقاء أدلى غابرييل بتصريح، قال فيه: "كان لقاء جدي اليوم مع الرئيس نجيب ميقاتي وهذه ثالث زيارة لنا خلال سنة للبنان. لقد عبرنا عن إحباطنا لرؤيتنا التحرك الضئيل  في قضايا مهمة جدا للشعب اللبناني الذي يعاني من عدم وجود المياه والكهرباء ومن انخفاض القدرة الشرائية لليرة اللبنانية اذ لم يعد بامكانه دفع فواتيره، اضافة الى ان القطاع الصحي يعاني والقطاع التربوي يعاني أيضا والشعب  يغادر البلد".
 
أضاف :"عبرنا عن رأينا اليوم للحكومة وطلبناها بالتحرك الان. وبحثنا مع الرئيس ميقاتي في الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي، وقدمنا له اقتراحات عديدة عن كيفية كسر الجمود، ومعالجة المسائل بالنسبة لصغار المودعين من أجل استعادة اموالهم،  واتمام الإصلاحات وايجاد اتفاق وتسوية مع الكتل البرلمانية في هذا الاطار. وشجعنا رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة الذي التقيناهم على ايجاد وسائل للقاء معا بسرعة، وتحضير حوار من اجل تمرير حزمة الإصلاحات في أسرع وقت ممكن. بالطبع ان انتخاب رئيس أمر جد مهم، تحدثنا به مع رئيس المجلس نبيه بري حول هذا الأمر".
 
وتابع: " توافقنا الرأي. والوقت الان هو من أجل فتح حوار حول مرشحين يمكنهم تأمين نصاب فيمكن عندها انتخاب رئيس متمكن، نظيف الكف واصلاحي. نتمنى أن يكون لحوارنا اليوم كجهة لبنانية اميركية تأثير ونحن نتوجه للشعب اللبناني بأنه ليس لوحده وأننا لن نستسلم. نحن إلى جانبكم حتى يتمكن لبنان من تخطي هذا الوضع. كما نتطلع للعمل مع الشعب اللبناني والمجتمع المدني".

أخبار لبنان

أخبار سياسية

ميقاتي

تاسك فورس فور ليبانون

ميقاتي التقى دريان ومجلس المفتين ومسؤولين دوليين: لقيام حوار بنّاء مع كل المكونات الوطنية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:15

ميقاتي التقى وزراء الخارجية والصناعة والتربية

LBCI
صحف اليوم
01:02

مسؤول في خارجية لندن يدخل "خلسة" بمساعدة ميقاتي و"القائد": تسلّل بريطاني إلى الجيش (الأخبار)

LBCI
آخر الأخبار
16:42

جورج عطالله لـ"#عشرين_30": الخلاف اليوم مع حزب الله ليس مرتبطًا بملف الرئاسة فمنذ عام 2017 وناقوس الخطر يدق بهذا الموضوع لحين وصلنا إلى موضوع الحكومة وغطاء الثنائي لميقاتي ولا يمكننا إلا أن نكون أبناء الدولة وهناك ملفات اختلفنا والحزب عليها

LBCI
أخبار لبنان
12:47

غابرييل بعد لقائه ميقاتي: عبّرنا عن رأينا اليوم للحكومة وطالبناها بالتحرك.. ونحن إلى جانب الشعب اللبناني

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار سياسية
2023-03-13

ميقاتي التقى دريان ومجلس المفتين ومسؤولين دوليين: لقيام حوار بنّاء مع كل المكونات الوطنية

LBCI
أخبار سياسية
2023-03-10

نصرالله: توقيع اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران تحوّل جيد

LBCI
أخبار سياسية
2023-03-10

قبلان: الإتفاق السعودي الإيراني أكبر ضرورة عربية إسلامية

LBCI
أخبار لبنان
2023-03-09

"مشروع وطن الإنسان" أكد وجوب إيجاد حلول للودائع: ما يتداول عن عدم وجود ملاءة وسيولة خطير وغير مطمئن

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر كاذب
09:43

هل شاهدتم فيديو "ذا سيمبسونز" عن "سيليكون فالي"؟... اليكم الحقيقة

LBCI
امن وقضاء
2023-02-25

في صور.. أمن الدولة أقامت حواجز ثابتة ومتنقّلة في المدينة (صورة)

LBCI
صحة وتغذية
2023-03-11

إليكم أفضل 4 مصادر نباتية للأوميغا 3

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-28

تسعيرة جديدة لربطة الخبز..

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:00

مخزومي يتقدم بهبة: 4 مضخات مياه وصيانة 4 مصاعد في مبنى مكاتب مجلس النواب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

تعديلات طرأت على تعرفة التأمين الالزامي...اليكم تفاصيلها

LBCI
أخبار لبنان
07:51

في نقابة المعلمين اجتماع لأساتذة المدارس الخاصة

LBCI
أخبار لبنان
07:50

مجموعة الدعم الاميركية من اجل لبنان تستكمل جولتها على المسؤولين اللبنانيين

LBCI
أخبار لبنان
07:30

لقاء بين بو جبيب ووفد من مجموعة العمل الأميركي: بوجود الإصلاحات وانتخاب رئيس يمكن الاعتماد على مساعدة الولايات المتحدة والدول الاخرى للبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:14

وداعا لربطة الخبز الصغيرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:08

سلوكيات سادت مباراة العهد - الانصار والضحية.. اللعبة وأخلاقها

LBCI
أخبار لبنان
14:53

في ذكرى انتفاضة الاستقلال: دعوة للعبور نحو الاستقلال الثالث بتنفيذ الدستور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

ملف الكهرباء موضع سجال بين كهرباء لبنان والمصرف المركزي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
03:12

ارتفاع جديد بأسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
10:14

ارتفاع بأسعار المحروقات..

LBCI
خبر عاجل
10:34

سعر جديد لربطة الخبز...

LBCI
أخبار لبنان
11:32

نقابة المعلمين في المدارس الخاصة تعلن الاضراب يوم غد الثلاثاء

LBCI
آخر الأخبار
13:55

الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر للـLBCI: المدرسة لا تعلن الاضراب ولا تقفل أبوابها بل تتحاور مع المعلمين للتوصل الى تفاهم

LBCI
أخبار لبنان
12:42

مولوي بعد لقائه ميقاتي: تمديد مفاعيل رخص السوق حتى نهاية العام

LBCI
خبر عاجل
13:30

السفير السعودي في لبنان يلتقي رئيس الحزب الاشتراكي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:46

الوقت انتهى: رسالة سمعها المسؤولون اليوم!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة