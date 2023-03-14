ميقاتي استقبل وفد "تاسك فورس فور ليبانون" ورأس اجتماعا بحث في وضع "النافعة"

أعلن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي خلال اجتماع ضمّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل، والنائبين سجيع عطية وأحمد خير، المدير العام للمالية جورج معراوي ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود ان "اجتماع اليوم كان الهدف منه اطلاع ميقاتي على الخطوات التي نتخذها لاعادة العمل في هيئة ادارة السير (النافعة). اتفقنا مع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ومع اللواء عثمان على ان يكون هناك 15 ضابطا و15 رتيبا مدربون للعمل على الكومبيوتر لنتمكن من تشغيل النافعة في الدكوانة وحتى في المناطق، مع تبسيط المعاملات".



وقال " لقد مددنا مفاعيل رخص السوق حتى نهاية العام لكي نخفف الضغط عن النافعة وليتمكن المواطنون من الاستمرار في القيادة بطريقة قانونية. بالنسبة الى الشركات التي تتعامل مع النافعة، فان رئيس ادارة هيئة السير بالتكليف محافظ بيروت مروان عبود سيجري الاتصالات اللازمة، ميقاتي اكد تأمين كل المستلزمات لتشغيل النافعة وتلبية أمور المواطنين".



واضاف :" الامور على السكة والنافعة ستفتح مجددا قريبا".



تاسك فورس فور ليبانون

وإستقبل رئيس الحكومة وفدا من "مجموعة العمل الأميركي من أجل لبنان" "تاسك فورس فور ليبانون" برئاسة السفير السابق إدوارد غابرييل في حضور سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان دوروثي شيا، وكان عرض للاوضاع العامة في لبنان.



بعد اللقاء أدلى غابرييل بتصريح، قال فيه: "كان لقاء جدي اليوم مع الرئيس نجيب ميقاتي وهذه ثالث زيارة لنا خلال سنة للبنان. لقد عبرنا عن إحباطنا لرؤيتنا التحرك الضئيل في قضايا مهمة جدا للشعب اللبناني الذي يعاني من عدم وجود المياه والكهرباء ومن انخفاض القدرة الشرائية لليرة اللبنانية اذ لم يعد بامكانه دفع فواتيره، اضافة الى ان القطاع الصحي يعاني والقطاع التربوي يعاني أيضا والشعب يغادر البلد".



أضاف :"عبرنا عن رأينا اليوم للحكومة وطلبناها بالتحرك الان. وبحثنا مع الرئيس ميقاتي في الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي، وقدمنا له اقتراحات عديدة عن كيفية كسر الجمود، ومعالجة المسائل بالنسبة لصغار المودعين من أجل استعادة اموالهم، واتمام الإصلاحات وايجاد اتفاق وتسوية مع الكتل البرلمانية في هذا الاطار. وشجعنا رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة الذي التقيناهم على ايجاد وسائل للقاء معا بسرعة، وتحضير حوار من اجل تمرير حزمة الإصلاحات في أسرع وقت ممكن. بالطبع ان انتخاب رئيس أمر جد مهم، تحدثنا به مع رئيس المجلس نبيه بري حول هذا الأمر".



وتابع: " توافقنا الرأي. والوقت الان هو من أجل فتح حوار حول مرشحين يمكنهم تأمين نصاب فيمكن عندها انتخاب رئيس متمكن، نظيف الكف واصلاحي. نتمنى أن يكون لحوارنا اليوم كجهة لبنانية اميركية تأثير ونحن نتوجه للشعب اللبناني بأنه ليس لوحده وأننا لن نستسلم. نحن إلى جانبكم حتى يتمكن لبنان من تخطي هذا الوضع. كما نتطلع للعمل مع الشعب اللبناني والمجتمع المدني".