الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
21
o
الجنوب
15
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جوليا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
21
o
الجنوب
15
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جنبلاط أمام الجالية في الكويت: لانتخاب رئيس للجمهورية توافقي من أجل الإصلاح
أخبار سياسية
2023-03-15 | 05:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
جنبلاط أمام الجالية في الكويت: لانتخاب رئيس للجمهورية توافقي من أجل الإصلاح
أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط خلال زيارته الى دولة الكويت أننا "نستطيع أن نتفق أن في 14 آذار، وخلافاً لتوقّعات السفراء، اجتمع غالب الشعب اللبناني، وقال كفى لهيمنة النظام السوري. صحيح أنه كان ثمّة فريق من اللبنانيين على المقلب الآخر، لكنهم من أهلنا، كل له رأيه، وبعد يوم، ستكون ذكرى اغتيال كمال جنبلاط، كان نهاراً كبيراً، لكن معمّداً بالدم، دم كمال جنبلاط والأبرياء في الجبل الذين لم يرتبكوا اي شيء".
ولفت إلى أننا "اجتزنا الأمر بعد عشرات الأعوام في مصالحة الجبل برعاية البطريرك الراحل مار نصرالله صفير، وهو إنجاز كبير"، شدّد على وجوب أن "نستمر فيه ونذكر أن ما من أحد في البلد يلغي الآخر"، مجدّداً دعوته إلى الحوار.
وقال "أزور الكويت في ظل زلزال كبير في المنطقة، ضربة معلّم إن صح التعبير، قام بها سمو الأمير محمد بن سلمان والخليج طبعاً، في محاولة ترطيب العلاقات وفتح آفاق جديدة بين الشعب العربي والشعب الإيراني، بين الطوائف، فاتحاً المجال للهدوء، بدل الحروب، كفانا حروبا في العراق وسوريا ولبنان، كفى، لذلك هذه الخطوة جداً مهمة".
وبالنسبة إلى موعد وصول نتائج هذا التقارب إلى لبنان، قال: "علينا ان نتواضع، ثمة جدول أعمال، إصلاحات في قطاعات منها الكهرباء، المصارف، إلى آخره، جدول أعمال طويل مطلوب منا، وقد يأتي الانفراج الاقليمي، وننطلق من ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، ولا يمكن انتخاب رئيس تحد من أي فريق، بل رئيسا توافقيا، لا توافقيا من أجل التوافق بل من أجل الإصلاح".
أخبار لبنان
أخبار سياسية
جنبلاط
الكويت
ميقاتي استقبل وفد "تاسك فورس فور ليبانون" ورأس اجتماعا بحث في وضع "النافعة"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحف اليوم
01:27
زيارة جنبلاط للكويت ستتبعها زيارات إلى عدد من دول المنطقة (الاخبار)
صحف اليوم
01:27
زيارة جنبلاط للكويت ستتبعها زيارات إلى عدد من دول المنطقة (الاخبار)
0
أخبار لبنان
12:23
جنبلاط: عسى أن يترجم التقارب السعودي- الايراني إنتخاب رئيس توافقي قبل حزيران
أخبار لبنان
12:23
جنبلاط: عسى أن يترجم التقارب السعودي- الايراني إنتخاب رئيس توافقي قبل حزيران
0
صحف اليوم
2023-03-14
برّي "يتحسّر" على فرنجية... وجنبلاط على موقفه: لا "لرئيس طرف"! (نداء الوطن)
صحف اليوم
2023-03-14
برّي "يتحسّر" على فرنجية... وجنبلاط على موقفه: لا "لرئيس طرف"! (نداء الوطن)
0
أخبار لبنان
2023-03-13
جنبلاط عرض التطورات مع السفير السعودي
أخبار لبنان
2023-03-13
جنبلاط عرض التطورات مع السفير السعودي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار سياسية
07:26
ميقاتي استقبل وفد "تاسك فورس فور ليبانون" ورأس اجتماعا بحث في وضع "النافعة"
أخبار سياسية
07:26
ميقاتي استقبل وفد "تاسك فورس فور ليبانون" ورأس اجتماعا بحث في وضع "النافعة"
0
أخبار سياسية
2023-03-13
ميقاتي التقى دريان ومجلس المفتين ومسؤولين دوليين: لقيام حوار بنّاء مع كل المكونات الوطنية
أخبار سياسية
2023-03-13
ميقاتي التقى دريان ومجلس المفتين ومسؤولين دوليين: لقيام حوار بنّاء مع كل المكونات الوطنية
0
أخبار سياسية
2023-03-10
نصرالله: توقيع اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران تحوّل جيد
أخبار سياسية
2023-03-10
نصرالله: توقيع اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران تحوّل جيد
0
أخبار سياسية
2023-03-10
قبلان: الإتفاق السعودي الإيراني أكبر ضرورة عربية إسلامية
أخبار سياسية
2023-03-10
قبلان: الإتفاق السعودي الإيراني أكبر ضرورة عربية إسلامية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-03-14
طفلة بعمر 3 سنوات تقتل أختها ذات الـ4 أعوام بالرصاص
منوعات
2023-03-14
طفلة بعمر 3 سنوات تقتل أختها ذات الـ4 أعوام بالرصاص
0
أمن وقضاء
07:39
نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذها الجيش خلال شهر شباط
أمن وقضاء
07:39
نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذها الجيش خلال شهر شباط
0
صحة وتغذية
10:23
ما هي فوائد الهندباء الخضراء؟
صحة وتغذية
10:23
ما هي فوائد الهندباء الخضراء؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:19
الليرة اللبنانية خسرت حتى الآن ٩٨،٥ في المئة من قيمتها
تقارير نشرة الاخبار
14:19
الليرة اللبنانية خسرت حتى الآن ٩٨،٥ في المئة من قيمتها
بالفيديو
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
02:19
"بلا معلميّة"..ماذا تفعلون اذا سقط هاتفكم بالمياه؟
اخبار البرامج
02:19
"بلا معلميّة"..ماذا تفعلون اذا سقط هاتفكم بالمياه؟
0
أخبار لبنان
16:54
حملة لتشجيع المرأة على خوض معركة الانتخابات البلدية
أخبار لبنان
16:54
حملة لتشجيع المرأة على خوض معركة الانتخابات البلدية
0
تقارير نشرة الاخبار
16:47
في شوارع فرنسا تظاهرات وفوضى وتكسير... ماذا يحدث؟
تقارير نشرة الاخبار
16:47
في شوارع فرنسا تظاهرات وفوضى وتكسير... ماذا يحدث؟
0
تقارير نشرة الاخبار
16:33
بين الالتزام وعدم الالتزام... كيف كان مشهد اضراب اساتذة المدارس الخاصة؟
تقارير نشرة الاخبار
16:33
بين الالتزام وعدم الالتزام... كيف كان مشهد اضراب اساتذة المدارس الخاصة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
16:10
في دوما البترونية اكتشاف جرتين قديمتين اثناء اعمال ترميم
تقارير نشرة الاخبار
16:10
في دوما البترونية اكتشاف جرتين قديمتين اثناء اعمال ترميم
0
تقارير نشرة الاخبار
15:07
السعودية تحتضن كأس السوبر الايطالي
تقارير نشرة الاخبار
15:07
السعودية تحتضن كأس السوبر الايطالي
0
رياضة
14:59
مجموعةٌ نارية في بطولة كأس العالم وقع فيها منتخب لبنان لكرة السلة تحت الـ19 عاماً
رياضة
14:59
مجموعةٌ نارية في بطولة كأس العالم وقع فيها منتخب لبنان لكرة السلة تحت الـ19 عاماً
0
تقارير نشرة الاخبار
14:59
تعرّفوا إلى خصائص الإصدار الجديد من ChatGPT الذي ينطلق هذا الأسبوع
تقارير نشرة الاخبار
14:59
تعرّفوا إلى خصائص الإصدار الجديد من ChatGPT الذي ينطلق هذا الأسبوع
0
تقارير نشرة الاخبار
14:53
انتخابات العائلات البيروتية: توافقٌ أم معركة تنافسية؟
تقارير نشرة الاخبار
14:53
انتخابات العائلات البيروتية: توافقٌ أم معركة تنافسية؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
11:56
تسعيرة جديدة لربطة الخبز
اقتصاد
11:56
تسعيرة جديدة لربطة الخبز
2
اقتصاد
10:11
ارتفاع اضافي بأسعار المحروقات..
اقتصاد
10:11
ارتفاع اضافي بأسعار المحروقات..
3
آخر الأخبار
04:24
ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...
آخر الأخبار
04:24
ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...
4
أخبار لبنان
05:32
الدولة اللبنانية ممثلةً بهيئة القضايا تدّعي على الأخوين سلامة والحويك وتطلب توقيفهم وحجز أملاكهم
أخبار لبنان
05:32
الدولة اللبنانية ممثلةً بهيئة القضايا تدّعي على الأخوين سلامة والحويك وتطلب توقيفهم وحجز أملاكهم
5
خبر كاذب
11:16
ما صحة العثور على كنز مدفون اثناء اعمال الحفر في سوق دوما؟
خبر كاذب
11:16
ما صحة العثور على كنز مدفون اثناء اعمال الحفر في سوق دوما؟
6
خبر عاجل
05:38
معلومات الـ LBCI: سلامة تقدم بمذكرة توضيحية معتبرا ان استدعاءه لجلسة تحقيق اوروبية هي انتهاك للسيادة اللبنانية كما استند للمعاهدة الدولية لمكافحة الفساد التي تجيز للدولة أن ترجئ المساعدة القانونية بسبب تعارضها مع تحقيقات أو إجراءات قضائية جارية
خبر عاجل
05:38
معلومات الـ LBCI: سلامة تقدم بمذكرة توضيحية معتبرا ان استدعاءه لجلسة تحقيق اوروبية هي انتهاك للسيادة اللبنانية كما استند للمعاهدة الدولية لمكافحة الفساد التي تجيز للدولة أن ترجئ المساعدة القانونية بسبب تعارضها مع تحقيقات أو إجراءات قضائية جارية
7
خبر عاجل
06:23
معلومات الـLBCI: قاضي التحقيق شربل ابو سمرا اعتبر ان تنفيذ الاستنابة لا يتعارض مع القانون اللبناني والسيادة الوطنية رداُ على المذكرة التوضيحية التي تقدم بها وكيل رياض سلامة بشأن الاستدعاء
خبر عاجل
06:23
معلومات الـLBCI: قاضي التحقيق شربل ابو سمرا اعتبر ان تنفيذ الاستنابة لا يتعارض مع القانون اللبناني والسيادة الوطنية رداُ على المذكرة التوضيحية التي تقدم بها وكيل رياض سلامة بشأن الاستدعاء
8
تقارير نشرة الاخبار
07:53
تعديلات طرأت على تعرفة التأمين الالزامي...اليكم تفاصيلها
تقارير نشرة الاخبار
07:53
تعديلات طرأت على تعرفة التأمين الالزامي...اليكم تفاصيلها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store