الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
دكتور بام
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

محادثات رسمية بين ميقاتي ونظيرته الإيطالية

أخبار سياسية
2023-03-16 | 12:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
محادثات رسمية بين ميقاتي ونظيرته الإيطالية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
محادثات رسمية بين ميقاتي ونظيرته الإيطالية

عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، بعد ظهر اليوم، في مقر رئاسة الحكومة الإيطالية في روما، العلاقات التاريخية بين لبنان وإيطاليا.

وكان ميقاتي وصل إلى المقر، قرابة الرابعة بعد الظهر، حيث استقبلته نظيرته الإيطالية عند المدخل الرئيسي، وأقيمت له مراسم الاستقبال الرسمية.

ثم عقد اجتماع بين رئيسي حكومتي البلدين، شارك فيه عن الجانب الإيطالي المستشار الديبلوماسي لرئيسة الحكومة فرنشيسكو ماريو تالو ومديرة مكتب رئيسة الحكومة باتريسيا سكورتي.

كما شارك عن الجانب اللبناني سفيرة لبنان في روما ميرا ضاهر والمستشاران السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.


ميقاتي

وشكر الرئيس ميقاتي لـ"رئيسة وزراء إيطاليا دعم لبنان من خلال الكتيبة الإيطالية ضمن قوات اليونيفيل".

كما شكر لها "دعم الجيش وكل القطاعات، من بينها القطاع الصحي والتنمية الاجتماعية والمستدامة".

ودعا رئيسة حكومة ايطاليا إلى "زيارة لبنان لاستكمال المحادثات".

ميبلوني

بدورها، شكرت رئيسة حكومة إيطاليا ل"الرئيس ميقاتي العلاقات الشفافة التي تربط إيطاليا ولبنان".

وعبّرت عن سعادتها بأن "شركة ايني هي من ضمن الشركات التي ستنقّب عن النفط في لبنان"، داعية "الشركات الإيطالية الأخرى إلى الاستثمار في لبنان".

وشددت على "ضرورة التعاون لتكون منطقة البحر الأبيض المتوسط هادئة، إضافة إلى الحد من الهجرة غير الشرعية".

أخبار لبنان

أخبار سياسية

محادثات رسمية

ميقاتي

جنبلاط أمام الجالية في الكويت: لانتخاب رئيس للجمهورية توافقي من أجل الإصلاح
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:34

بدء المحادثات الرسمية بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيسة وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني في مقر رئاسة الحكومة الايطالية في روما

LBCI
أخبار لبنان
05:42

البابا فرنسيس يستقبل ميقاتي: ضرورة التكاتف بين المسؤولين اللبنانيين للخروج من الازمات

LBCI
آخر الأخبار
04:09

وصول ميقاتي الى الفاتيكان للاجتماع بقداسة البابا فرنسيس

LBCI
صحف اليوم
01:00

"استقالة سلامة" في جيب ميقاتي! (نداء الوطن)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار سياسية
2023-03-15

جنبلاط أمام الجالية في الكويت: لانتخاب رئيس للجمهورية توافقي من أجل الإصلاح

LBCI
أخبار سياسية
2023-03-14

ميقاتي استقبل وفد "تاسك فورس فور ليبانون" ورأس اجتماعا بحث في وضع "النافعة"

LBCI
أخبار سياسية
2023-03-13

ميقاتي التقى دريان ومجلس المفتين ومسؤولين دوليين: لقيام حوار بنّاء مع كل المكونات الوطنية

LBCI
أخبار سياسية
2023-03-10

نصرالله: توقيع اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران تحوّل جيد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
10:50

معلومات للـLBCI: تحديد جلسة ثانية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عند التاسعة من صباح الجمعة

LBCI
اقتصاد
13:03

وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز

LBCI
فنّ
13:29

اكتشاف يشكّل تغييراً جذرياً... ليوناردو دا فينتشي لم يكن إيطالياً بالكامل!

LBCI
صحة وتغذية
2023-03-14

ما هي فوائد الهندباء الخضراء؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

هل يُرفع دولار السحوبات في المصارف عن الـ١٥ ألف ليرة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

العلاقات الروسية السورية تسير على قدم وساق نحو زيادة التواجد الروسي في سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

ما هي أسرار الإتفاق السعودي الإيراني؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

الأسد: سوريا لم تعد ساحة صراع سعودي - إيراني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

إجتماع فرنسي سعودي مشترك حول لبنان في باريس... ماذا في تفاصيله؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:45

مقدّمة النشرة المسائية 16-03-2023

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:58

العلاقات الروسيةُ السوريةُ على قدمٍ وساق.. والعلاقاتُ التركية السورية تتأرجحُ

LBCI
أخبار لبنان
07:49

المكاري يعرب عن أمله في أن يعيد التقارب السعودي-الإيراني الهدوء إلى المنطقة

LBCI
أخبار لبنان
07:45

انتشار كثيف للجيشِ في محيطُ قصر العدل بالتزامنِ مع جلسةِ الإستماعِ الى سلامة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
10:09

أسعار المحروقات تُحلّق...

LBCI
اقتصاد
04:12

ارتفاع إضافي بأسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
13:03

وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز

LBCI
خبر عاجل
04:35

وصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى قصر العدل

LBCI
خبر عاجل
10:50

معلومات للـLBCI: تحديد جلسة ثانية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عند التاسعة من صباح الجمعة

LBCI
أخبار لبنان
07:30

العثور على جثة فتاة في المنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

تريدون تسديد قروض الإسكان؟ إليكم الحل

LBCI
خبر عاجل
12:38

معلومات للـLBCI حول اللقاء السعودي الفرنسي في باريس غدا: لبحث الوضع في لبنان وفرص الاصلاحات الاقتصادية والسياسية وموضوع الانتخابات الرئاسية وأهمية الضغط لانتخاب رئيس

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة