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جعجع ردًا على جنبلاط: لم أُفضّل الفراغ يوماً
أخبار سياسية
2023-03-21 | 08:00
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جعجع ردًا على جنبلاط: لم أُفضّل الفراغ يوماً
استغرب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ما صرّح به النائب السابق وليد جنبلاط لجريدة "الأخبار" يوم الأربعاء 21 آذار 2023، وقال "كيف أنّ سمير جعجع يُفضّل الفراغ".
وردّ جعجع في بيان " لقد فاتَ الصّديق وليد جنبلاط أننّي لم أُفضّل الفراغ يوماً، كما لم أحبذه، والجميع يعي أنني كنتُ أطالب وأسعى، منذ اللحظة الاولى من بداية المهلة الدستورية الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وأذكر وليد بيك أن "القوّات اللبنانيّة" من الذين دعموا مرشّحًا أجمعت عليه قوى المعارضة، وهو النائب ميشال معوّض وثابرت على دعمه، وعلى حضور كلّ الجلسات النيابيّة والتّصويت له.
ما قُلتهُ يا بيك، أنّه بين أن يأتي رئيسًا للجمهوريّة ينتمي إلى محور الممانعة أو رئيسًا ليس برئيسٍ، فيستمرّ التّدهور وتتواصل المآسي في ظل تواجد رئيسٍ ليس برئيسٍ في بعبدا، وبين أن نترك لأنفسنا فرصة مفتوحة لملئ سدّة الرئاسة برئيس فعليّ وجديّ، يبدأ بحملة الانقاذ المطلوبة للخروج من مستنقع التّدهور."
واضاف "الأكيد المؤكد أنني مع الابقاء على هذه "الفرصة المفتوحة" للاتيان برئيس انقاذيّ، وهناك خياران: إما الذهاب إلى انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة ولو أنّه لن يعالج أمراً من تعقيدات الأزمة الحاليّة، وبالتالي نكون قد أغلقنا على الشعب اللبناني كلّ فرص الانقاذ لست سنوات قادمة، وإما أن تبقى الفرصة قائمة إلى حين الاتّفاق على رئيسٍ جدّي وفعليّ يتمتع بقدرة البدء بالعمليّة الانقاذيّة المطلوبة.
من هذا المنطلق، أعتقد يا وليد بيك، أنّك لن تكون بعيدًا من هذا التفكير لأنّك أكثر مَن يسعى الى الخروج من هذا الاتون الذي يُثقِل كاهل الوطن والشعب معاً".
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