بو صعب: قرار ميقاتي قسّم البلد

استطاع قرار رئيس حكومة تصريف الاعمال ان يقسّم البلد طائفيا حيث اصبح لكل من الديانتين توقيتها،كما استطاع بأن يؤدي لبهدلة اضافية امام انفسنا والعالم، فإذا كنت تفكر يا دولة الرئيس بما اظنّ بأنك تفكر به،فحسنا تفعل فمن الافضل وقف هكذا تصريف للاعمال لم يأت الا بالشرخ والبهدلة للبنانيين
— Elias Bou Saab (@EliasBouSaab) March 26, 2023
استطاع قرار رئيس حكومة تصريف الاعمال ان يقسّم البلد طائفيا حيث اصبح لكل من الديانتين توقيتها،كما استطاع بأن يؤدي لبهدلة اضافية امام انفسنا والعالم، فإذا كنت تفكر يا دولة الرئيس بما اظنّ بأنك تفكر به،فحسنا تفعل فمن الافضل وقف هكذا تصريف للاعمال لم يأت الا بالشرخ والبهدلة للبنانيين