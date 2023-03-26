بو صعب: قرار ميقاتي قسّم البلد

غرّد نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بوصعب عبر حسابه الخاص على تويتر قائلًا: "استطاع قرار رئيس حكومة تصريف الاعمال ان يقسّم البلد طائفيا حيث اصبح لكل من الديانتين توقيتها، كما استطاع أن يؤدي لبهدلة اضافية امام انفسنا والعالم، فإذا كنت تفكر يا دولة الرئيس بما اظنّ بأنك تفكر به، فحسنًا تفعل فمن الافضل وقف هكذا تصريف للاعمال لم يأت الا بالشرخ والبهدلة للبنانيين".