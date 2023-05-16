بحثٌ في آخر التطورات خلال لقاء بين بخاري والبيسري..

بحث سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري في مقر اقامته باليرزة اليوم مع المدير العام للأمن العام اللبناني بالوكالة العميد الياس البيسري، بآخر المستجدات التي تشهدها الساحة اللبنانية والتعاون الأمني المشترك بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها بالإضافة الى عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك.