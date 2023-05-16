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ميقاتي بحث مع بوحبيب في تحضيرات مشاركة لبنان في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية..والتقى وزير الزراعة والاعلام
أخبار سياسية
2023-05-16 | 06:06
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ميقاتي بحث مع بوحبيب في تحضيرات مشاركة لبنان في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية..والتقى وزير الزراعة والاعلام
بحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب في السرايا اليوم التحضيرات لمشاركة لبنان في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستعقد في مدينة جدّة في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة المقبل في التاسع عشر من الجاري.
وقال الوزير بو حبيب بعد الاجتماع إنه "سيغادر اليوم الى المملكة العربية السعودية لتمثيل لبنان في اجتماعات وزراء الخارجية العرب قبيل انعقاد القمة".
ويضم الوفد اللبناني الى القمة كلا من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير الصناعة جورج بوشيكيان، وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، وزير السياحة وليد نصار، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن، المستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر، على ان ينضم الى الوفد سفير لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة وسفير لبنان لدى الجامعة العربية علي الحلبي.
وزير الزراعة
وأطلع وزير الزراعة عباس الحاج حسن ميقاتي على أوضاع وزارة الزراعة، من خطط ومشاريع تنفذ مع الهيئات المانحة وباقي الوزارات، واستمع الى توجيهاته في ما يخص القطاع الزراعي والأمن الغذائي.
وأكد ميقاتي خلال اللقاء انه لا يمكن ان يستقيم الاقتصاد الوطني ان لم يكن هناك رافعة اقتصادية عمادها الزراعة والصناعة.
وقال وزير الزراعة "تحدثنا عن الأسواق وفتحها الى الخارج ونأمل ونطمح ان تفتح بعض الأسواق في وجه المنتجات اللبنانية قريبا، ونحن نتحدث تحديدا عن المبادرات الايجابية في الإقليم والمحيط والعلاقات العربية-العربية البينية وهذا ما سينعكس ايجابا على الواقع اللبناني".
وزير الاعلام
وإستقبل رئيس الحكومة وزير الاعلام زياد مكاري، في حضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، رئيس جامعة بيروت العربية الدكتور عمرو العدوي، نائب رئيس جامعة بيروت العربية لفرع طرابلس الدكتور خالد بغدادي ورئيس تجمع رجال الاعمال اللبنانيين الفرنسيين في باريس انطوان ميناسا ونائبه منصور خوري والسيد اسامة زيادة.
بعد اللقاء قال الوزير مكاري:"عرضنا مع الرئيس ميقاتي موضوعا يتعلق باجمل مدينة على البحر الابيض المتوسط هي مدينة طرابلس ونرفض ما يقال عنها بانها المدينة الافقر على البحر الابيض المتوسط، واطلعناه على نتائج المؤتمر الذي عقدته جامعة بيروت العربية في طرابلس والذي صدرت عنه توصيات تؤدي الى تحسين أوضاع المدينة ووضعها في المرتبة الامامية في لبنان لاعادة اخذ دورها التاريخي، وأبدى الرئيس ميقاتي كل الاهتمام والدعم لنتائج المؤتمر حيث ستكون هناك متابعة لتنفيذ التوصيات بشكل جدي، خصوصا وأن المنظمين والمشاركين في المؤتمر لديهم إيمان بقدرات مدينة طرابلس، ونبذل جهودنا لإظهار نتائج سريعة في هذا الخصوص، ودور وزارة الاعلام سيكون مواكبا من خلال التنسيق مع المعنيين."
وردا على سؤال أوضح وزير الاعلام:" نحن نتحدث عن دور طرابلس على المستويات السياحية، الانمائية والاقتصادية من اجل تظهير قيمتها الثقافية والاجتماعية والصناعية والتجارية باعتبارها العاصمة الثانية للبنان، والظروف الصعبة التي نمر بها هي التي ادت الى تراجعها عن دورها الطبيعي، ولكن بوجود المقومات يمكن ان تعود للعب دورها، علما ان الازمة التي نمر بها اثرت على طرابلس كما سائر المدن."
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