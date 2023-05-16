ملف النازحين حضر في جلسة للجنة الإدارة والعدل..

الكتائب: الاستحقاق في مفترق يحتّم على الأفرقاء حسم قرارهم

الكتائب: الاستحقاق في مفترق يحتّم على الأفرقاء حسم قرارهم

ميقاتي بحث مع بوحبيب في تحضيرات مشاركة لبنان في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية..والتقى وزير الزراعة والاعلام