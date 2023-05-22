الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جعجع: مناورة حزب الله تصرف أرعن لن يتضرّر منها سوى لبنان

أخبار سياسية
2023-05-22 | 07:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جعجع: مناورة حزب الله تصرف أرعن لن يتضرّر منها سوى لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
جعجع: مناورة حزب الله تصرف أرعن لن يتضرّر منها سوى لبنان

 اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع انّ" المناورة العسكرية التي أجراها "حزب الله"، يوم أمس، في منطقة الجنوب مرفوضة تمامًا، إذ في الوقت الذي يصارع فيه اللبنانيون ليل نهار وفي كلّ لحظة لإعادة بناء دولتهم واستعادة الثقة العربية والدولية بهذه الدولة، وجّه "حزب الله" رسالة واضحة أمام اللبنانيين جميعهم، والمجتمعين العربي والدولي، مفادها أنّه "مهما حاولتم وسعيتم لن نسمح بقيام دولة فعلية في لبنان". 

وقال في بيان:" وفي الوقت الذي شهدت فيه المنطقة في الشهرين الأخيرين بعض الخطوات الإيجابية التي تؤشر إلى إمكان عودة الأوضاع إلى طبيعتها، وكانت آخر الإشارات على هذا الصعيد ما صدر في البند السادس من مقررات القمة العربية في جدة التي عقدت يوم الجمعة الماضي لجهة "الرفض التام لدعم تشكيل الجماعات والميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة"، وفي الوقت الذي تذهب فيه الأمور في المنطقة نحو هذا الاتجاه بشّر "حزب الله" الجامعة العربية بما تضم من دول ،كما المجموعة الدولية بأنّه غير معني بكلّ ما يحدث على مستوى المنطقة وأنّه مستمر في ما كان عليه في السنوات العشرين الأخيرة".

واضاف " أما اذا كان يعتقد "حزب الله" أن هذه المناورة بإمكانها أن تزيد من حظوظ مرشحه الرئاسي، فهو مخطئ تمامًا". 

وختم:"وبالخلاصة إنّ المناورة التي أجراها "حزب الله" يوم أمس في الجنوب هي تصرف أرعن لن يتضرّر منه سوى لبنان وآمال شعبه في قيام دولة فعلية تخفِّف من عذاباته ، كما أنه لن يؤثر سلباً إلا على بعض أجواء الانفراجات التي سادت مؤخراً على المنطقة العربية ، وبالتالي خطوة "المناورة" لن تستفيد منها إلا إسرائيل".

أخبار لبنان

أخبار سياسية

مناورة

يتضرّر

لبنان

ميقاتي: لو كان هناك رئيس للجمهورية وحكومة مكتملة الصلاحيات لكان الموقف اللبناني أقوى بكثير
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:38

سيدة الجبل والمجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني عن لبنان: حزب الله ربط من خلال المناورة بين سلاحه وبين رئاسة الجمهورية

LBCI
آخر الأخبار
2023-04-23

جعجع: حزب الله يفتش عن رئيس لجمهوريته لا لجمهورية لبنان فهو يريد رئيساً لا يطعنه في ظهره في الوقت الذي نريد فيه رئيساً جدياً يقيم جمهورية فعلية

LBCI
أخبار لبنان
2023-03-26

فضل الله: نبدي خشيتنا من أن يكون هناك من يسعى لإشغال اللبنانيين بمعارك وهمية لا يستفيد منها الا من لا يريد خيرا لهذا البلد

LBCI
خبر عاجل
2023-03-10

نصرالله عن الإتفاق السعودي - الإيراني: تطور مهم ولو سار في مساره الطبيعي من الممكن ان يفتح أفاقا في كل المنطقة ومن ضمنها لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار سياسية
2023-05-20

ميقاتي: لو كان هناك رئيس للجمهورية وحكومة مكتملة الصلاحيات لكان الموقف اللبناني أقوى بكثير

LBCI
أخبار سياسية
2023-05-16

الكتائب: الاستحقاق في مفترق يحتّم على الأفرقاء حسم قرارهم

LBCI
أخبار سياسية
2023-05-16

ملف النازحين حضر في جلسة للجنة الإدارة والعدل..

LBCI
أخبار سياسية
2023-05-16

ميقاتي بحث مع بوحبيب في تحضيرات مشاركة لبنان في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية..والتقى وزير الزراعة والاعلام

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:03

سنان أوغان يعلن تأييد إردوغان في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية

LBCI
أمن وقضاء
2023-05-21

يروّجان المخدّرات على متن درّاجة آلية.. وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود في حيّ السّلّم

LBCI
آخر الأخبار
2023-03-05

العاهل الأردني يدعو خلال لقائه أوستن إلى "التهدئة" في الأراضي الفلسطينية

LBCI
أخبار لبنان
06:20

جلسة لسلامة هذا الاسبوع.. وفرنسا تحدد جلسات لرجا سلامة وماريان حويك

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:15

فضل الله: لا أحد يستطيع أن يفرض على أحد وجهة نظر

LBCI
أخبار لبنان
07:14

في ملف سلامة: لقاء جمع خوري بالقاضي عويدات.. ماذا في التفاصيل؟

LBCI
رياضة
07:00

العنصرية تعود الى واجهة كرة القدم الاوروبية من جديد

LBCI
أخبار لبنان
15:47

باسيل من باريس: التيارِ يرفض أي رئيسٍ من منظومة الفساد.. ومبدأ اللّاعقاب انتهى

LBCI
أخبار لبنان
15:30

نصار لـ"الأحد مع ماريو": سيتم فتح مكتب للوزارة في مركز منظمة السياحة العربية في جدة

LBCI
أخبار لبنان
15:26

سلام لـ"الأحد مع ماريو": المسبحة ستكرّ بعد البحرين ودول أخرى ستعيد تمثيلها الدبلوماسي في لبنان

LBCI
أخبار دولية
14:08

طرفا النزاع السوداني يوافقان على هدنة لأسبوع اعتبارا من 22 أيار

LBCI
رياضة
14:00

إحتفالات في إنكلترا وإسبانيا بعد حسم البطولات المحلية في كرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

مبادرات السعودية للتنمية المستدامة في المنطقة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:46

فتح مدفن ميشيل حجل بعد 4 سنوات على رحيلها... مفاجأة بما وجدوه!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

البعض في لبنان يسعى إلى إعادة عقارب ساعة التطور إلى الوراء

LBCI
خبر عاجل
15:03

وليد نصار لـ الأحد مع ماريو: سنفتتح مكتبا لوزارة السياحة اللبنانية في مركز منظمة السياحة العربية في جدة واتخذنا قرارا في المنظمة العربية للسياحة لافتتاح مكتب لها في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

ما هي رسائل حزب الله من وراء مناورته العسكرية في الجنوب؟

LBCI
أخبار لبنان
15:47

باسيل من باريس: التيارِ يرفض أي رئيسٍ من منظومة الفساد.. ومبدأ اللّاعقاب انتهى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

على شاطىء صيدا... معركة من نوع آخر

LBCI
أخبار لبنان
15:59

حمية لـ"الأحد مع ماريو": بات للبنان طريق نقل جديد ترانزيت عبر العراق.. ولا مشكلة ابدا في زيارتي للسعودية

LBCI
آخر الأخبار
14:35

باسيل: التيار الوطني الحر سيحاور أي مرشح من منظومة الإصلاح وسيواجه أي مرشح من منظومة الفساد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More