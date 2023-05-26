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تعميمٌ من ميقاتي إلى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات

أخبار سياسية
2023-05-26 | 05:07
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تعميمٌ من ميقاتي إلى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات
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تعميمٌ من ميقاتي إلى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات

أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تعميماً إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن إبلاغ رئاسة مجلس الوزراء نسخة عن المراسلات كافة التي تتمّ مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية في الخارج، كما والتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية والمغتربين عن ترشيح شخصيات لبنانية الى مناصب في منظمات دولية.
 
**للاطلاع على التعميم الضغط هنا 

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