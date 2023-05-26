"التطورات المحلية والاقليمية" في لقاء بين حمية وسفير قطر لدى لبنان

بحث وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه في مكتبه اليوم في الوزارة مع سفير قطر لدى لبنان ابراهيم عبد العزيز السهلاوي في التطورات الراهنة المحلية والاقليمية، إضافة إلى موضوع الاستحقاق الرئاسي في لبنان، وسبل تعزيز نمو العلاقات بين البلدين والملفات ذات الاهتمام المشترك على صعيد قطاعي النقل والمرافئ.



