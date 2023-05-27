ميشال ضاهر: بين فرنجيّة وأزعور.. سأقترع بورقةٍ بيضاء

اذا دُعي الى جلسة لانتخاب رئيس بين مرشّحَي المواجهة سليمان فرنجيّة وجهاد أزعور، في ظلّ هذا الانقسام الطائفي الحادّ، سأقترع بورقةٍ بيضاء ولن أساهم في معركةٍ طائفيّة بغيضة ستزيد الأمور تعقيداً ولن توصل رئيسا أصلا.
فلنوفّر على الجميع تضييع الوقت، ولنذهب الى الخيار التوافقي الذي لا…
— Michel Daher (@mgdaher) May 27, 2023
اذا دُعي الى جلسة لانتخاب رئيس بين مرشّحَي المواجهة سليمان فرنجيّة وجهاد أزعور، في ظلّ هذا الانقسام الطائفي الحادّ، سأقترع بورقةٍ بيضاء ولن أساهم في معركةٍ طائفيّة بغيضة ستزيد الأمور تعقيداً ولن توصل رئيسا أصلا.
فلنوفّر على الجميع تضييع الوقت، ولنذهب الى الخيار التوافقي الذي لا…