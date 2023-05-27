ميشال ضاهر: بين فرنجيّة وأزعور.. سأقترع بورقةٍ بيضاء

غرّد النائب ميشال ضاهر عبر حسابه الخاص على تويتر بالقول "اذا دُعيت الى جلسة لانتخاب رئيس بين مرشّحَي المواجهة سليمان فرنجيّة وجهاد أزعور، في ظلّ هذا الانقسام الطائفي الحادّ، سأقترع بورقةٍ بيضاء ولن أساهم في معركةٍ طائفيّة بغيضة ستزيد الأمور تعقيداً ولن توصل رئيسا أصلا."





وأضاف "فلنوفّر على الجميع تضييع الوقت، ولنذهب الى الخيار التوافقي الذي لا بديل عنه، فنستفيد من التطوّرات الاقليميّة الأخيرة عبر مساعدة لبنان من قبل طرفَي الصراع السابق في المنطقة، بدل البقاء في لعبة المحاور على طريقة "رايحين عالحجّ والناس راجعة".