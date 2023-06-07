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مارك ضوّ للـLBCI: حزب الله لم ينجح بفرض مرشحه..ولأول مرّة يكون "الثنائيّ" معزولًا الى هذه الدرجة

أخبار سياسية
2023-06-07 | 03:53
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مارك ضوّ للـLBCI: حزب الله لم ينجح بفرض مرشحه..ولأول مرّة يكون &quot;الثنائيّ&quot; معزولًا الى هذه الدرجة
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مارك ضوّ للـLBCI: حزب الله لم ينجح بفرض مرشحه..ولأول مرّة يكون "الثنائيّ" معزولًا الى هذه الدرجة

اعتبر النائب مارك ضو ان "حزب الله" لديه ارباك كبير، ولأول مرّة يكون "الثنائيّ" معزولًا الى هذه الدرجة"، ورأى ان "خيار جهاد أزعور أتى لكي يؤكّد ان السبل السابقة لم تعد تُطبّق أو تسير حاليًا، ويجب الانتقال الى مرحلة جديدة وأزعور يشكّل هذا التقاطع".

وأكد في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI ان "حزب الله لم ينجح بفرض مرشحه وهذه العملية كلّفته خسائر بالسياسة، وقد راهن على الدور الفرنسي لتعويم فرنجية ولكنه لم ينجح ايضًا، وكانت المعادلة فرنجية ام الفراغ واصبحت فرنجية أم أزعور، والقوى اللبنانية الداخلية هي من تختار رئيسها هذه المرّة وليس الخارج".

ولفت الى ان " ترشيح جهاد أزعور مقابل التمسك بسليمان فرنجية ينهي بازار الأسماء والتوازنات في المجلس النيابي أصبحت واضحة".

واشار الى انه "من الواضح أن  أزعور أفضل من فرنجية في المعايير كافة، إن كان بالكفاءة الشخصية او العلاقات الدولية او بمعرفته بالملف المالي وقدرته على التواصل مع جميع القوى".

وقال ضو "من واجب جميع النواب النزول الى مجلس النواب، وفي قراءتي أجد ان فرنجية سيحصل في الدورة الأولى على 45 صوتا وازعور على 55 صوتا، والعملية تعتمد على ماذا سيقرر الحزب الاشتراكي".

واضاف " اقتربنا كثيرا من انتخاب رئيس وأي شخص لا يصوت للوصول الى 65 صوتا يطول أمد الأزمة".

واعتبر ان الفريق الاخر اذا غادر الدورة الثانية من جلسة الانتخاب، سيُوضّح بفعلته للبنانيين أنه المعطّل، ونحن نقوم بواجباتنا".

وأكد ان "جهاد ازعور ليس خياري الأول وكان لدينا سلّة من الأسماء ولكن اليوم من واجبي كنائب ان انهي الأزمة الرئاسية بأسرع وقت ممكن".

وطلب من فرنجية اعلان ترشيحه، ودعوة حلفائه النزول الى الجلسة والبقاء وعدم المغادرة في الدورة الثانية من اجل انتخاب رئيس.

وقال "التحدي على التيار الوطني الحر ان يستكمل مسعاه وان يعلن انه لن يشارك بجلسات تشريعية مهما كان الثمن الا بعد انتخاب رئيس للجمهورية".





أخبار لبنان

أخبار سياسية

للـLBCI:

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