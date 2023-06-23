البزري التقى لودريان شاكرا لفرنسا اهتمامها بلبنان

بحث النائب عبد الرحمن البزري مع الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في قصر الصنوبر في الوضع السياسي في لبنان و"ضرورة الخروج من الأزمة السياسية من خلال حوار وطني بناء يهدف إلى إعادة تفعيل العجلة الدستورية والتنفيذية وإنهاء الشغور من خلال إنتخاب رئيس جمهورية لديه رؤية وطنية حقيقية في الإصلاح وإعادة بناء الدولة على اسس سليمة تمنع تكرار المحاصصات التي أدت في الماضي إلى الأزمات المتكررة التي وقعنا فيها، وكان آخرها الأزمة التي نعيش والتي ندفع ثمنها كمواطنين".



ووجه البزري الشكر لفرنسا لإهتمامها المستمر والدائم بلبنان والعمل على مساعدته.