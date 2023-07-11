وليد جنبلاط عرض التطورات مع السفيرة الأميركية

بحث الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، مع السفيرة الأميركية دوروثي شيا، في الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.