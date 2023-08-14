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مارك ضو للـLBCI: الطائف يُلغي أي سلاح خارج الدولة ونقطة على السطر

أخبار سياسية
2023-08-14 | 03:32
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مارك ضو للـLBCI: الطائف يُلغي أي سلاح خارج الدولة ونقطة على السطر
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مارك ضو للـLBCI: الطائف يُلغي أي سلاح خارج الدولة ونقطة على السطر

أكّد النائب مارك ضو ان "كوع الكحالة عقاريًّا يعود لمنطقة عاليه، وكان من المفترض أن تحضر شرطة بلدية عاليه ونواب المنطقة، عند حصول الحادثة".

واستغرب في حديث ضمن برنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI أنه "على الرغم من كل الاحداث الامنية التي حصلت في الاسابيع الماضية لم يدع رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب جهاد الصمد لأي اجتماع لمناقشة الاوضاع الامنية والتفلت الامني الحاصل".

وروى النائب ضو حادثة الكحالة قائلًا :"كان هناك شاحنة محمّلة حمولة زائدة، وعندما وصلت الى كوع الكحالة، تأثر اطار من اطاراتها، فهوت، عندئذ هبّ شبّان من المنطقة لمساعدة من في الشاحنة، وذلك بحضور درّاج من قوى الأمن الداخلي. وقاموا بكسر الزجاج لتخليص سائق الشاحنة، وفجأة حضر شبّان ليسوا من المنطقة وقد لاحظ شباب الكحالة ان هؤلاء لديهم من السلاح ما يخفونه تحت ملابسهم، وقاموا باصطحاب سائق الشاحنة بسيارة من سياراتهم، الأمر الذي خلق ريبة لدى أهالي الكحالة دفعت بهم الى معرفة ما في داخل هذه الشاحنة، فقام الشبان بإشهار السلاح في وجوه الاهالي، الذين ردوا برشق الحجارة.

فما كان من الشبان الا ان أطلقوا النار في الهواء ليبتعد الاهالي، ولكنهم لم يبتعدوا، وهنا حصل اطلاق نار مباشر على السيارات والاملاك والاشخاص، وقد أصيبت سيارة كاهن الرعية بخمس رصاصات، عندئذ خرج فادي بجاني وردّ على مطلقي النار، وأردى أحدهم قتيلاً وأصاب آخر، فصوّب السلاح نحوه وقتل بسبع رصاصات، ثم ابتعد الجميع ووصلت مخابرات الجيش التي استلمت المشهد".

وعن حديث البطريرك مار بشارة بطرس الراعي والنائب محمد رعد عن "اتفاق الطائف" علّق ضو "يبدو أن الحاج محمد رعد لم يقرأ اتفاق الطائف الذي يقول ان كل سلاح خارج الدولة يُسلم بعد 6 أشهر الى الدولة، والكل سلّم سلاحه ما عدا حزب الله وحركة أمل "، لافتًا الى ان "الطائف يُلغي أي سلاح خارج الدولة ونقطة على السطر".

وأشار الى انه سيتابع التحقيقات في ملف الكحالة، قائلًا:"سنثبت سابقة أن اي احد يرتكب جريمة يعتقل ويوقّف والذي قتل فادي بجاني سيوقف".

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