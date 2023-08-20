كنعان للـLBCI: الحكومة لم تقم حتى الآن بالمسح الشامل.. والمطلوب أن يبدأ القضاء بالنظر في تقرير التدقيق الجنائي

أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان "الحكومة لم تقم حتى الآن وبعد 4 سنوات من الانهيار بالمسح الشامل المطلوب للموجودات والالتزامات وخصوصًا للمصارف".



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI " زرت رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وقلت له: أعلم ان المسؤولية كبيرة وهذه المسؤولية لا تُحمَل الا جماعيًا، وطلبت منه ان يدعو كل مسؤول صاحب قرار الى اجتماع، وان يطلب ابراز تقارير كاملة عن المصارف ومصرف لبنان وان تتحدّد الالتزامات او الخسائر".



واضاف " المطلوب أن يبدأ القضاء بالنظر في تقرير التدقيق الجنائي وسأدعو لجنة المال والموازنة الى جلسة للاستماع الى المعنيين حول هذا الملف".



واعتبر ان "الحكومة مطالبة باعداد وارسال مشروع موازنة 2024 أما ارسال مشروع 2023 بلا رؤية وبتأخير 8 اشهر فهو مضيعة للوقت ولا فائدة منه ولا يتماشى مع الاصلاح المطلوب محلياً ودولياً".



وقال كنعان" لدي ملاحظات بالشكل على ما طرحه لودريان لكنه في الواقع يوجّه صفعة للطبقة السياسية فالمطلوب قراءة موحدة لاعادة هيكلة المصارف والاتفاق مع صندوق النقد واستقلالية القضاء واعادة هيكلة القطاع العام فانتخاب رئيس من دون مشروع ورؤية وقدرة على معالجة هذه الملفات سيبقى بدون تأثير وفائدة".



واشار الى ان " المطلوب الذهاب أمس قبل اليوم الى خريطة طريق للرئاسة، فالرئيس يجب أن يكون باباً للحل لا لفراغ جديد، وتعبئة شكلية لموقع من دون معالجة للملفات السياسية والنقدية والمالية والاقتصادية التي نعاني منها".



ولفت الى ان "ما من جهة يمكنها الاتيان برئيس من دون حوار وليس للفرض والمقايضة بل للذهاب الى خيار وطني ومسيحي على اساس خريطة طريق يمكن تطبيقها بالتعاون مع القوى والكتل حتى لا يجابه عهده بالعرقلة، أما لتمترس خلف المواقف فهو تمديد للفراغ، بينما علينا الاتفاق على خلاص لبنان".

