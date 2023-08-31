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"التجدد للوطن" في الديمان
أخبار سياسية
2023-08-31 | 07:32
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"التجدد للوطن" في الديمان
قام وفد من الهيئة التنفيذية "للتجدد للوطن" برئاسة رئيسه شارل عربيد بزيارة البطريرك ماربشارة بطرس الراعي في الديمان، وقدم له الورقة السياسية الاولى "للتجدد للوطن".
وأثنى البطريرك الراعي على مضمون الورقة السياسية وتمنى على الوفد ان يصار الى عرضها ومناقشتها على أوسع نطاق.
من جهته اشار رئيس "التجدد للوطن" شارل عربيد الى اللقاءات التي يعقدها "التجدد للوطن" لعرض ورقته، ومحاولة إيجاد مساحات مشتركة بين مختلف المكونات الوطنية توصلاً الى رؤية موحّده تخرج لبنان مما يتخبط به وتضعه على سكة الخلاص.
أما عضو الهيئة التنفيذية روجيه زكّار فشدد على أن طائفة الروم الملكيين الكاثوليك تخاف على لبنان وتخشى من استمرار الفراغ في المناصب الأساسية والرئيسية لأن ذلك يهدّد الكيان اللبناني ومستقبل اللبنانيين والشباب.
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