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رئيس الكتائب يلتقي سفيرة كندا والسفير البلجيكي
أخبار سياسية
2023-09-07 | 04:41
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رئيس الكتائب يلتقي سفيرة كندا والسفير البلجيكي
بحث رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل مع السفير البلجيكي كوين ڤيرڤايك في المستجدات، وذلك بحضور عضو المكتب السياسي الكتائبي زينة حبيق، مستشار رئيس الحزب للشؤون الخارجية الدكتور ميشال ابي عبد الله، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبدالله والعضو في الجهاز غوى القصيفي.
تمحور اللقاء حول الأزمات التي يعاني منها لبنان في ظل انسداد افق الحلول وقد أكد رئيس الكتائب لزائره ان لبنان مخطوف من قبل حزب الله الذي استولى على المؤسسات واخذها رهينة وان الخروج من هذا الواقع بات أولوية مطلقة ويحتاج الى مقاربة غير تقليدية لاستعادة قرار الدولة.
وكان الجميّل التقى السفيرة الكندية ستيفاني ماكولم وتمت مناقشة موضوع الاستحقاق الرئاسي والدور التدميري الذي ينتهجه حزب الله في لبنان لاسيما انه مدرج على لائحة التنظيمات الإرهابية في كندا كما جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.
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