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غوتيريس بعد لقاء ميقاتي: سأعمل مع الدول المانحة على زيادة الدعم للاسر الاكثر فقرا

أخبار سياسية
2023-09-19 | 06:42
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غوتيريس بعد لقاء ميقاتي: سأعمل مع الدول المانحة على زيادة الدعم للاسر الاكثر فقرا
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غوتيريس بعد لقاء ميقاتي: سأعمل مع الدول المانحة على زيادة الدعم للاسر الاكثر فقرا

جدد الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس خلال اجتماعه برئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مقر الامانة العامة في نيويورك التزام الأمم المتحدة المستمر بدعم الشعب اللبناني، وأعرب عن تقديره لسخاء لبنان في استضافة النازحين السوريين.

واكد انه سيعمل مع الدول المانحة على زيادة الدعم للاسر الاكثر فقرا في لبنان وحل ازمة النازحين.

 بدوره شكر رئيس الحكومة الامم المتحدة على دعمها للبنان على الصعد كافة. 

كما شكر غوتيريس على دعمه الموقف اللبناني خلال عملية التجديد لولاية اليونيفيل. وجدد التزام لبنان بالقرارات الدولية ، ودعا الامم المتحدة الى دعم لبنان لوقف الانتهاكات الاسرائيلية لسيادته.

وأعرب ميقاتي عن قلق لبنان من ارتفاع اعداد النازحين السوريين، ومن عدم قدرته على تحمل المزيد خصوصا في ظل الازمة الاقتصادية والمالية الحادة التي يعاني منها.

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