بوصعب بحث في الاستحقاق الرئاسي مع سفير فرنسا

بحث نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بالمجلس النيابي قبل ظهر اليوم، مع سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو، يرافقه المستشار الاول جان فرانسوا غيّوم ، في موضوع الاستحقاق الرئاسي ومهمة جان ايف لودريان، والمرحلة التي وصلت اليها.



وعرضت أفكار عدة من شأنها تسهيل المساعي الفرنسية بغية انجاح هذه المهمة والتوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية.