الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Redbull TV Series
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الحاج حسن: الأميركيون والأوروبيون يتحملون مسؤولية النزوح في لبنان

أخبار سياسية
2023-09-23 | 06:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الحاج حسن: الأميركيون والأوروبيون يتحملون مسؤولية النزوح في لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الحاج حسن: الأميركيون والأوروبيون يتحملون مسؤولية النزوح في لبنان

اعتبر رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن أن "الخلافات السياسية المستحكمة، مضافا إليها ما رشح عن ضغوطات خارجية أو تعطيل خارجي، يؤخر الانتخاب الرئاسي في لبنان". 

وأشار خلال لقاء حواري في بلدة النبي شيت بحضور نائب رئيس اتحاد شرقي بعلبك عطريف شومان وفاعليات، إلى أن "المجلس النيابي كما أصبح معلوما منقسم إلى كتل وتحالفات ليس لدى أي تحالف منها القدرة على تأمين النصاب المطلوب لعقد الجلسات، أي 86 نائبا، كما هناك صعوبة حتى بتأمين 65 صوتا في دورة الانتخاب الثانية من قبل أي من الفريقين، ما يعني أنه لا بد من الحوار والتفاهم للتوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية الذي نعتبره أولوية لكي يستقيم عمل المؤسسات".

وقال: "مشاريع جزء من الفريق الآخر، فضلاً عن الخطاب التقسيمي تحت عنوان الفيدرالية والشعارات التي تشكل النقيض للعيش المشترك بين اللبنانيين ومنها لبناننا ولبنانكم د، ونحن وأنتم، هذا الخطاب المخجل يسود لدى البعض في بلد كل مجموع سكانه ما بين 6 و5 ملايين نسمة، ومساحته 10452 كيلمترا مربعا نحرص على كل متر منه، هذا الخطاب مخزٍ، والأخطر في المشروع السياسي للفريق الآخر هو الإعلان السلبي الواضح من عناصر قوة لبنان".


ورأى أن "النظام السياسي والنظام الاقتصادي في لبنان ولاد للأزمات والمصائب والكوارث في بلدنا، ولكن من أسباب الإنهيار أيضاً تداعيات النزوح السوري، والحصار الأميركي للبنان الذي أخر استخراج الغاز والنفط لأكثر من 10 سنوات، ومنع لبنان من قبول الهبات والمساعدات الخارجية. نأمل أن يستفيق الشركاء في الوطن، وإن كان البعض تاريخه 17 أيار ومليء بالمواقف السلبية من المقاومة ومن كل عناصر قوة لبنان، نأمل التفاهم والحوار للوصول إلى إنجاز استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية".

وقال"ملف النازحين بدأ بسبب الحرب على سوريا التي افتعلتها أميركا بأدوات تكفيرية، وبأدوات أنظمة أوروبية وعربية، والكثير من القوى السياسية اللبنانية التي دعمت الإرهابيين ووقفت إلى جانبهم وساندتهم، ومنعت تنظيم موضوع النازحين، وساهمت بتفريخ 8000 جمعية. وهذا الملف تفاقم لأسباب أمنية وسياسية لدى البعض، ومنها الأمم المتحدة التي تدفع النازحين إلى المخاطر والموت في البحر، وتمنع عودتهم إلى وطنهم، ونحن اليوم أمام نزوح إضافي سببه قانون قيصر وحصار سوريا من اجل تركيعها وفرض شروط سياسية عليها".


واعتبر أن "الذي يتحمل أعباء النزوح في لبنان الولايات المتحدة الأميركية والأوروبيون الذين يصدرون مواقف علنية بمنع عودة النازحين إلى بلدهم، وللأسف عدد كبير من المسؤولين في لبنان يخضعون للضغوطات الأميركية والأوروبية ولممارسات المفوضية السامية للأمم المتحدة التي لم تعط حتى الآن الداتا المطلوبة للنازحين، ولم تلتزم منذ عام 2015 بطلب وقف تسجيل المزيد من النازحين لديها".

 

وأردف: "الخطابات لا تكفي المطلوب من الدولة اللبنانية أن تقوم بدورها وإجراءاتها، وتبدأ عملياً بالتنسيق مع الدولة السورية في هذا الملف، كما أن التعاطي مع المجتمع الدولي يحتاج إلى ضغط، لأن المجتمع الدولي يتصرف بطريقه مريبة، وتصرفات وتصريحات وقرارات الأوروبيين والأميركيين في شأن مسألة النزوح السوري تثير الكثير من الاسئلة وتدفع إلى الريبة".

أخبار لبنان

أخبار سياسية

الأميركيون

والأوروبيون

يتحملون

مسؤولية

النزوح

لبنان

LBCI التالي
خريس: الحوار الطريق الأقصر للحلّ
هاشم: على السياسيين التفتيش عن مساحة مشتركة تؤمن ظروف انتخاب رئيس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-07-17

خلف عم ملف النزوح السوري: الحكومة اللبنانية تتحمّل المسؤولية

LBCI
آخر الأخبار
2023-09-21

الجميل يعرض خطته لمعالجة أزمة النازحين السوريين: نرى أعدادًا شبابية تدخل لبنان ما خلق قلقًا كبيرًا ونقترح كأصحاب اهتمام مباشر بالقضية مجموعة حلول لمعالجة كارثة النزوح التي تهدد مستقبل لبنان وأبنائه

LBCI
أخبار لبنان
2023-09-21

ميقاتي: لبنان ما زال يرزح تحت موجات متتالية من النزوح

LBCI
أخبار لبنان
2023-09-19

الراعي من سيدني: الحوار هو في التصويت في المجلس النيابي ولبنان يتحمل وزر أعباء هائلة بسبب النزوح

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار سياسية
06:41

خريس: الحوار الطريق الأقصر للحلّ

LBCI
أخبار سياسية
06:07

هاشم: على السياسيين التفتيش عن مساحة مشتركة تؤمن ظروف انتخاب رئيس

LBCI
أخبار سياسية
2023-09-22

بوصعب بحث في الاستحقاق الرئاسي مع سفير فرنسا

LBCI
أخبار سياسية
2023-09-22

"القوات": في جريمة اغتيال الحصروني..الأجهزة الأمنيّة لم تعد تستطيع أن تتقدّم بالتحقيق لأنّها تُمنع من ذلك

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-21

هجوم يستهدف السفارة الأميركية والمهاجم اختفى

LBCI
منوعات
09:40

بعد أن أوصلها إلى عريسها في حفل زفافها... والد يمزق طرحة ابنته بالخطأ! (فيديو)!

LBCI
أمن وقضاء
2023-09-14

إنجاز جديد لشعبة المعلومات في توقيف أخطر عصابات السطو المسلّح.. من وقع ضحيّتهم؟

LBCI
خبر عاجل
2023-09-12

وزارة الخزانة الأميركية تدرج عناصر في حزب الله ومساعدين ماليين في أميركا الجنوبية ولبنان على قائمة العقوبات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:21

نتنياهو يرجح التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية خلال أشهر

LBCI
امن وقضاء
02:07

إنقاذ ركاب زورق للهجرة غير الشرعية من الموت مقابل شاطئ شكا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

أصغر مدرب في تاريخ منتخب ألمانيا لكرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

الرئيس السوري بشار الأسد في الصين... وهذا ما فعله في اليوم الثاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

البابا في مرسيليا وقضيته المهاجرين إلى أوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

المقايضة بين خيمتي حزب الله وإعادة شمال الغجر للبنان... هل تنجح؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

كرخا الجنوبية تنافس في مهرجان كان الدولي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الشباب العرب يجولون في لبنان ويعيشون روح المغامرة والإستكشاف والتفاعل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

عدد البلدات المعرضة لخطر الحرائق إرتفع بشكل ملحوظ... وهكذا توزعت الأرقام

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
10:25

"لم تكن قادرة على الجلوس وكانت ملابسها ملطخة بالدماء"... جريمة اغتصاب ارتكبها طفل بحقّ فتاة صغيرة!

LBCI
منوعات
15:41

"قضية جهاد الحب"... أجبرها على تغيير ديانتها ثم اغتصبها بحجة الزواج وتغريدة خلصتها!

LBCI
منوعات
12:45

عذبوه وطعنوه وأحرقوه بالماء المغلية وحبسوا حبيبته في حمام لمدة يومين... إليكم القصة المرعبة!

LBCI
منوعات
14:44

"سمكة يوم القيامة" أو "سمكة الزلزال" تظهر قبل موجات التسونامي والزلازل... رُصدت في تموز وهذا ما حصل بعدها! (صورة)

LBCI
فنّ
04:12

بفستان أبيض وعلى الشريعة الإسلاميّة... هيفا ماجيك تدخل القفص الذهبي (فيديو)

LBCI
منوعات
15:54

ضربت والدتها على رأسها بمقلاة حديدية ثم طعنتها 30 مرة في رقبتها... لن تصدقوا السبب!

LBCI
منوعات
11:15

استخدمت المطارق والسكاكين وعلب الطعام لتعنيف زوجها... وبعد سنوات من البؤس وجد الحبّ وهذه قصّته!

LBCI
منوعات
09:20

ظنت أنها تعيش لحظة رومانسية مع زوجها في حفل زفافهما... ثم تدرك أنه ليس هو!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More