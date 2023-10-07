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كنعان: لا لتحويل النازحين لحالة عدائية معمّمة...

أخبار سياسية
2023-10-07 | 01:53
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كنعان: لا لتحويل النازحين لحالة عدائية معمّمة...
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كنعان: لا لتحويل النازحين لحالة عدائية معمّمة...

كتب النائب ابراهيم كنعان عبر منصة "اكس": "التعاطي بملف النازحين بردات الفعل سهل وخطير بنفس الوقت وبحمّل صاحبو مسؤولية كبيرة".

وقال "مش المطلوب اليوم المساهمة بتحويل النازحين لحالة عدائية معممة على كل المناطق اللبنانية والدفع باتجاه تفجير هالقنبلة على ارضنا بالوقت يلي كان لازم تتعالج من الأساس ومن ٢٠١١ بطريقة مختلفة مش بحدود مفتوحة وكمان بعيد عن السياسة والمصالح والاستغلال بوقتها".

واضاف كنعان: "اتركوا الجيش والأجهزة الأمنية يعالجوا الثغرات والإشكالات الأمنية مطرح ما بتبين كحالات معزولة، وادعموا البلديات والسلطات الادارية والمحلية لتنظّم وضعهم من خلال خطة واضحة داخل القرى والبلدات، ويتركز كل العمل بالسياسة دولياً ومحلياً على الضغط لإيجاد حلول جذرية لوجودهم بلبنان والوسائل الداخلية والخارجية الجدية كتيرة".

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