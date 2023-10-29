الحاج حسن: المقاومة تفتخر بشهدائها ورأسها مرفوع

اكد رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن ان" طوفان الاقصى هو انتصار جديد سيحفر في ذاكرتنا ذكريات العز والفخار، وسيحفر في ذاكرة اعدائنا الذل والانكسار" .



وخلال الحفل التأبيني الذي نظمه حزب الله وعائلة الشهيد على طريق القدس عباس شومان في حسينية الامام الخميني (قده) في بعلبك، لفت الحاج حسن الى ان :" طوفان الاقصى سبب الهلع لدى العدو لذا رأينا اميركا اتت بكل قوتها بسبب خوفهم من انهيار الكيان الصهيوني فبعد هذه المعركة سقطت هيبة الجيش الصهيوني، ولذلك نرى الوحشية في قصف غزة والتي سترتد عليهم وعلى هذا الانتقام الجبان" .



وندد بالوحشية التي يمارسها جيش الاحتلال في غزة واصفاً اياها بالوحشية النازية، وقال :" هو ارهاب بكل ما للكلمة من معنى والاسوء منها هو الصمت الدولي والعربي ازاء ما يحصل في غزة، لا بل دعمهم لها بذريعة حق الدفاع عن النفس وهذا احد الشواهد على همجية الغرب".



ورأى الحاج حسن " هذه معركة كل الامة وهي معنية بتقديم كل ما لديها، فغزة تكتب اليوم تاريخ امتنا القادم والتاريخ سيسجل هذه الملحمة والصمود والصمود وسيكون الشرف لمن شارك في هذه الملحمة والعار لمن خذل هذه القضية".



واردف :" المقاومة تفتخر بشهدائها ورأسها مرفوع بعوائل الشهداء والمجاهدين والجرحى، نحن نعلن بكل افتخار عن شهدائنا ونعتز بهم، وهذا الحال في غزة ايضا، اما عدونا فيخبئ قتلاه ويتستر عليهم ويسيطر على الاعلام في سبيل عدم نشر ارقام قتلاه لانهم يعلمون انهم على باطل".