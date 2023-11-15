قبلان: لحسم التسوية الرئاسية سريعاً

اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان اليوم" أننا بلحظة حرب مستعرة، والغموض يلفّ كل الإقليم، وطبيعة ميزان المنطقة ساخن جداً، والتهديد كياني، وإسرائيل بقلب حرب لن تربحها، وما تقوم به المقاومة أكبر عمل سيادي منذ اليوم الأول لسجل تضحياتها وانتصاراتها".



ورأى ان" المطلوب من بعض القوى اللبنانية أن تقرأ بالكتاب اللبناني لا الأميركي، وأن تساهم بتأمين المصالح اللبنانية لا مصالح واشنطن. وللبعض توجه بالقول: الأميركي ذئب بثوب راع، ومصالح واشنطن في لبنان هي مصالح تل أبيب نفسها، وزمن بيع الأوطان انتهى، والمنطقة تغيّرت جداً، وكل القوى الوطنية مدعوّة لحسم التسوية الرئاسية سريعاً لأن ربح لبنان كما يمرّ بانتصارات المقاومة المدوية يمرّ أيضاً بتسوية رئاسية تليق بخيارات لبنان".



أكد "الحاجة اللبنانية الأمنية ضرورة ماسَّة، وفتح العين على الملفات السود أكثر أهمية، والعين على الغرف السود، وما يجري بأوكار الليل المشبوهة تفضحه عيون النهار".



