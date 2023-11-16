الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مخزومي للـLBCI: نحن مع التمديد لقائد الجيش على ان تنتهي مدّة التمديد مع انتخاب رئيس للجمهورية

أخبار سياسية
2023-11-16 | 15:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مخزومي للـLBCI: نحن مع التمديد لقائد الجيش على ان تنتهي مدّة التمديد مع انتخاب رئيس للجمهورية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مخزومي للـLBCI: نحن مع التمديد لقائد الجيش على ان تنتهي مدّة التمديد مع انتخاب رئيس للجمهورية

اعتبر النائب فؤاد مخزومي اننا " بحالة حرب، ولكنها محدودة بالجغرافيا مقارنةً بعام 2006".

وقال في حلقة خاصّة للـLBCI  انه لا يرى النيّة لدى السيد حسن نصرالله في التوسّع في هذه الحرب.

واضاف "عندما يقول رئيس الحكومة أن قرار السلم والحرب ليس بيده فهذا تصريح يقلقنا، وكنت أتوقّع منه أن يثبّت سعر الصرف قبل أن يتحدّث عن حلّ لغزة، وهو لم يعرض علينا خطة السلام، وبدل ان نتحدّث عن خطة طوارئ يجب أن نتحدث عن كيفية عدم جرّ لبنان الى حرب".

واشار الى أن "قصّة قواعد الاشتباك أُلغيت بالـ1701 وكرئيس حكومة كان بإمكانه أن يُعطي الجيش تعليماته من أجل منع خرق القرار 1701".

وعلى مقلب النزوح السوري، قال مخزومي "هناك تفهّم بأنّ لبنان لا يمكنه تحمّل عبء هذا النزوح، لكن الانقسام العمودي لا يحسّن الشروط".

وفي الملف الرئاسيّ، أكد مخزومي أنه يريد رئيساً جامعاً بعيداً عن منظومة الفساد والناس والنواب بدأوا يشعرون بأن التعنّت لن يفيد لبنان ولا الاقتصاد.

وقال " الهيئة الخماسية تضع المواصفات وتطلب منّا اسماء للرئاسة، ولا أجد أن الرئاسة "مطوّلة" وهل من ضرورة القيام بحوار من خارج المجلس؟".

وعن موضوع التمديد لقائد الجيش جوزيف عون، كشف مخزومي أنه " ضدّ التمديد او تعيين قائد جيش بغياب رئيس للجمهورية"، وأوضح "لكننا في حالة تحضير لامكانية حرب لذا نحن مع التمديد لقائد الجيش حتى انتخاب رئيس، على ان تنتهي مدّة التمديد مع انتخاب رئيس".

وأكد أن "الدول الداعمة للجيش اللبناني مستمرة بذلك لأنها تعلم انها المؤسسة الجامعة".

وفي الاقتصاد لفت مخزومي الى ان" الكلّ يعلم أن المصارف في حالة "افلاس" ولكن حجم هذا الافلاس فلا أحد يعلمه".

وشدد على ان " ما سمعناه من مؤسسات دولية انها يمكنها تمويل التدقيق بالمصارف لكن لبنان رفض".

أخبار لبنان

أخبار سياسية

للـLBCI:

التمديد

لقائد

الجيش

تنتهي

التمديد

انتخاب

للجمهورية

قاسم : لولا الدعم الاميركي لسقطت إسرائيل في خلال أيام وعندما تحصل حرب ضدنا لا خيار أمامنا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
14:33

مخزومي للـLBCI: أنا ضدّ التمديد او تعيين قائد جيش بغياب رئيس للجمهورية ولكننا في حالة تحضير لامكانية حرب لذا نحن مع التمديد لقائد الجيش حتى انتخاب رئيس على ان تنتهي مدّة التمديد مع انتخاب رئيس

LBCI
خبر عاجل
2023-11-09

سليمان فرنجية للـLBCI: أنا لست ضدّ التمديد لقائد الجيش ولكن التمديد واحد من خيارات عملية مطروحة ويجب علينا تسهيل أمور المؤسسة العسكرية التي نحرص عليها

LBCI
صحف اليوم
01:06

ملف التمديد لقائد الجيش... إجماع وزاريّ على القرار وإشكالية إقراره من دون اقتراح سليم (اللواء)

LBCI
آخر الأخبار
14:20

مخزومي للـLBCI: قصّة قواعد الاشتباك أُلغيت بالـ1701 وكرئيس حكومة كان بإمكانه أن يُعطي الجيش تعليماته من أجل منع خرق القرار 1701

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار سياسية
2023-11-15

قاسم : لولا الدعم الاميركي لسقطت إسرائيل في خلال أيام وعندما تحصل حرب ضدنا لا خيار أمامنا

LBCI
أخبار سياسية
2023-11-15

قبلان: لحسم التسوية الرئاسية سريعاً

LBCI
أخبار سياسية
2023-11-15

حنكش للـLBCI: اذا كانوا يريدون أن يكون لبنان منصّة للصواريخ فنحن نريده منصّة للتكنولوجيا

LBCI
أخبار لبنان
2023-11-14

الكتائب: قضيتنا الأم لبنان والحاجة ملحة لمظلة حماية طارئة تقيه اعتداءات الداخل والخارج

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

ماذا سيفعل الصليب الاحمر الدولي لمساعدة المحاصرين داخل مستشفى الشفاء؟

LBCI
خبر عاجل
02:44

أ.ف.ب: عملية واسعة للشرطة الألمانية تستهدف جمعية موالية لحزب الله اللبناني

LBCI
موضة وجمال
02:32

مايا أبو الحسن تتأهل لنهائيات ملكة جمال الكون...شاهدوا أبرز إطلالاتها! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
02:02

إنخفاض في أسعار المحروقات...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار سياسية
15:16

مخزومي للـLBCI: نحن مع التمديد لقائد الجيش على ان تنتهي مدّة التمديد مع انتخاب رئيس للجمهورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

بعد لقاء طال انتظاره... بايدن يصف الرئيس الصيني بالديكتاتور ويتغزل بسيارته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

ترقبوا قريبًا.. اتفاق يُنهي الحرب اليمنية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

تحت نار القصف جنوباً ...الصوبيات بقيت بلا نار ... فتكدست في المحال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

ماذا سيفعل الصليب الاحمر الدولي لمساعدة المحاصرين داخل مستشفى الشفاء؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

في كل حرب تشنها على قطاع غزة.. مستشفى الشفاء في صدارة بنك الاهداف الاسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

ماذا الذي يعرقل تنفيذ صفقة الاسرى؟

LBCI
رياضة
13:19

تصفيات القارة الأسيوية لكأس العالم بكرة القدم 2026 وكأس اسيا 2027

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:19

مقدمة النشرة المسائية 16-11-2023

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
02:32

مايا أبو الحسن تتأهل لنهائيات ملكة جمال الكون...شاهدوا أبرز إطلالاتها! (فيديو)

LBCI
فنّ
03:50

"تارك مرتك وزاتتها بالشارع"... زوجة مايز البياع أصغر منه بـ30 عاماً: كيف قدرت تمثّل عليي؟ (فيديو)

LBCI
فنّ
04:07

ظهرت ببدلة رجاليّة برفقة كايت موس.. ستيفاني عطالله تصدم الجمهور بإطلالتها الذكوريّة (صور)

LBCI
خبر عاجل
02:44

أ.ف.ب: عملية واسعة للشرطة الألمانية تستهدف جمعية موالية لحزب الله اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
06:42

الخليل: لإعادة افتتاح أمانات السجل العقاري في الشوف وبعبدا وعاليه والمتن وكسروان وجبيل

LBCI
خبر عاجل
04:22

معلومات للـLBCI: رئيس الحكومة طلب تأجيل النقاش في مسألة تأجيل تسريح قائد الجيش بانتظار المزيد من البحث ولا سيما لجهة الدراسة القانونية التي يعدها الأمين العام لمجلس الوزراء

LBCI
منوعات
06:16

الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان مايا أبو الحسن تُشارك في حفل انتخاب "ملكة جمال الكون"

LBCI
موضة وجمال
14:37

بإطلالة أكثر من جريئة من دون حمالة صدر... جينيفر لوبيز تخطف أنفاس معجبيها! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More