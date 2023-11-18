آلان عون للـLBCI: موضوع قيادة الجيش يُحوَّل الى "تحدٍّ"..وفي الرئاسة انتقلنا من "البرّاد الى الثلاجة"

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آلان عون للـLBCI: موضوع قيادة الجيش يُحوَّل الى "تحدٍّ"..وفي الرئاسة انتقلنا من "البرّاد الى الثلاجة"
أخبار سياسية
2023-11-18 | 04:12
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آلان عون للـLBCI: موضوع قيادة الجيش يُحوَّل الى "تحدٍّ"..وفي الرئاسة انتقلنا من "البرّاد الى الثلاجة"
اعتبر النائب آلان عون ان "التمديد هو الاستثناء والتجديد هو القاعدة في واقع المؤسسات كلها، ونحن بوضع استثنائي، ورَفْض التمديد لقائد الجيش أو الموافقة عليه قد أخذ خلفيّة سياسية".
وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI "الاكثرية في الحكومة أو في مجلس النواب لم تتكوّن بعد في موضوع قائد الجيش، ومن الآن والى حين الوصول الى الاستحقاق سنرى مَن مِن الكتل سيطور موقفه من أجل تلافي الشغور، والأساس الذي يجب أن يكون لدى الجميع هو منع الفراغ في مؤسسة الجيش".
ورأى أنه "يتم تحويل موضوع قيادة الجيش الى "تحدٍّ" بين فريق وآخر وليس العمل على ما يصبّ في مصلحة الجيش"، مؤكدًا أنه "لكي نحمي الجيش، يجب أن نجنّبه التجاذبات الشخصيّة، ويفترض لمن يرفض التمديد أن يكون لديه حجّة منطقيّة لذلك ولمن يتحمّس للتمديد أن تكون حجته منطقية وليس التعاطي بكيدية".
ولفت عون الى ان " السفيرة الاميركية قامت باتصالاتها من أجل منع الشغور في قيادة مؤسسة الجيش وكان اتجاهها الاكبر نحو التمديد".
وأكد أن " الـRaison d'État هي الوحيدة التي تجعلنا نتجاوز الوضع الاستثنائي الذي نحن فيه".
وقال "في موضوع الرئاسة انتقلنا من "البرّاد الى الثلاجة" لأن هناك توازنًا سلبيًّا داخليًا، أما خارجيًا فالاصدقاء مهتمّون بموضوع غزة والوضع الامني، وكنا ننتظر حلا سياسيا أصبحنا نتتظر وضع الحرب".
واضاف عون أن في لبنان " فرضيّة ألا حرب أكبر من أي فرضية أخرى الآن".
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