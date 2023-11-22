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بوصعب لـ"حوار المرحلة": هوكستين لعب دورًا جديًا في ابعاد الحرب عن لبنان..وتوتال عائدة الى البلوك 9

أخبار سياسية
2023-11-22 | 16:23
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بوصعب لـ"حوار المرحلة": هوكستين لعب دورًا جديًا في ابعاد الحرب عن لبنان..وتوتال عائدة الى البلوك 9
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بوصعب لـ"حوار المرحلة": هوكستين لعب دورًا جديًا في ابعاد الحرب عن لبنان..وتوتال عائدة الى البلوك 9

اعتبر نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب ان" غياب وزير الدفاع موريس سليم عن احتفال عيد الاستقلال اليوم ملفت"، مشيرًا الى ان لديه معلومات تقول ان "وزير الدفاع لم تتم دعوته".

وتطرّق خلال حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر شاشة الـLBCI الى موضوع الحرب في غزة، مشيدًا بدور المبعوث الأميركي آموس هوكستين الجديّ والكبير في ابعاد هذه الحرب عن لبنان.
وقال في هذا الصدد "هوكستين اوصل رسائل لمعنيين في لبنان كي لا يحصل اي تصعيد وتمكّن من تحقيق خرق".

واشار بوصعب الى انه "اذا حصل غدًا وقف لاطلاق النار في غزة سيلتزم حزب الله بوقف اطلاق النار ايضًا، الا اذا قصف الاسرائيلي جنوب لبنان عندئذ فسيرد عليه"، مشددا على ان " تعاطي حزب الله بملف الحرب وخطابات نصرالله كانت مسؤولة".

ولفت الى اننا "وصلنا إلى بداية نهاية الحرب، والساعات الاخيرة قبل وقف اطلاق النار "بتخوّف"".

ورأى ان " المقاومة تتحرك وفق البيان الوزاري أما تطبيق الـ 1701 يجب ان يكون عندما تطبق اسرائيل القرار ايضا، واذا اوقفت اسرائيل القصف على لبنان اضمن أن الجيش لديه القدرة بمنع الفصائل الفلسطينية من التدخل".

وقال بوصعب "أهدي الرئيس ميقاتي المادة 65 من الدستور فإذا كان قرار السلم والحرب ليس بيده أنصحه بالتنحي".

وفي ملف التنقيب عن النفط والغاز قال "فهمت من هوكستين ان توتال عائدة الى البلوك رقم 9 وستقوم بمحاولة ثانية للوصول الى الغاز".

وكشف في الملف الرئاسي ان "كلامًا حصل في اللجنة الخماسية عن رئاسة الجمهورية اللبنانية وان شاء الله سيؤدي الى نتيجة"، موضحًا ان " فرنجية ثابت كمرشح لرئاسة الجمهورية ولا يمكن ايصال اي مرشح لرئاسة الجمهورية من دون توافق بين الأطراف كافة".

وأكد أن "وزير الدفاع لا يريد التمديد لقائد الجيش وهو متمسك بالمادة 55 من قانون الدفاع وأنا اوافقه الرأي ولن يستطيع أي أحد تغيير رأيه".

وقال "ليتم تعيين قائد جيش موقت حتى انتخاب رئيس جمهورية جديد ليعود بعدها القرار له وانا ضد سلب صلاحياته، واي قرار مخالف للقانون اللبناني يشكل ضربة للمؤسسة العسكرية ولمعنويات الجيش".

واضاف "ليست المرة الاولى التي يحصل فيها شغور في قيادة الجيش وتأجيل التسريح غير قانوني ويمكن تعيين رئيس اركان ليحلّ مكان القائد".

وعن الموازنة قال بوصعب "يجب ان يكون هناك حلا للموازنة، وادعو للذهاب الى تشريع بغياب رئيس الجمهورية، لانه امر ضروري للمواطنين ولتصحيح الوضع الإقتصادي في لبنان، والموازنة لن تصدر بمرسوم لانها موازنة بدون قطع حساب".

وعن خلافه مع باسيل قال "أفضل أن يبقى الموضوع شأناً خاصاً، وعدم حمله للعلن".

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