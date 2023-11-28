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قاووق: إسرائيل باتت محاصرة بالنار والاخفاقات وبهذه العطاءات والانتصارات نصنع مستقبل المنطقة

أخبار سياسية
2023-11-28 | 06:34
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قاووق: إسرائيل باتت محاصرة بالنار والاخفاقات وبهذه العطاءات والانتصارات نصنع مستقبل المنطقة
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قاووق: إسرائيل باتت محاصرة بالنار والاخفاقات وبهذه العطاءات والانتصارات نصنع مستقبل المنطقة

شدد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، على أنه "من الواجب الوطني أن نعمل على إسقاط الأهداف الإسرائيلية في العدوان على غزة، لأن في ذلك تحصين للمصلحة الوطنية، وهو ضرورة للأمن القومي في لبنان"، مشيرا إلى أن "العدو الإسرائيلي بات في موقع الهزيمة والضعف، وهو أوهن وأعجز من أن يغيّر شيئاً في المعادلات أو أن يحقق أية مكاسب على حساب المقاومة".


ولفت الى اننا "عندما خضنا حرب استنزاف حقيقية على مدى 46 يوماً، وعلى طول الحدود اللبنانية الفلسطينية، هزمنا إسرائيل عسكرياً، وكسرنا القرار الأميركي في المنطقة، لنثبت أن الزمن تغيّر، وأنه زمن الانتصارات"، معتبرا أن "عمليات المقاومة في الجنوب لم تبقِ مكاناً وموقعاً عسكرياً آمناً على امتداد الحدود اللبنانية الفلسطينية، وعمليات المقاومة في العراق وسوريا لم تبقِ قاعدة أميركية في أمان، والمقاومة في اليمن لم تبقِ ممراً آمناً للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، مشدداً على أنه بالتكامل والتعاون بين المقاومة في لبنان وسوريا والعراق واليمن وفلسطين، باتت إسرائيل محاصرة بالنار والاخفاقات، وبهذه العطاءات والانجازات والانتصارات نصنع مستقبل المنطقة".

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