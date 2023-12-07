قاووق: ما يحصل على الحدود غيّر كل الخطط الإسرائيلية وأفشل مشروع الاستفراد بغزة

شدد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق على أن "المقاومة هي الضرورة الاستراتيجية التي تحمي الكرامة والأرض والثروات بوجه العدو الإسرائيلي".



وقال خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" للشهيد خضر سليم عبود في حسينية بلدة ديرعامص الجنوبية، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي: "إننا اليوم أمام صناعة جديدة للمعادلات في المنطقة".



وأضاف: "لا أحد يراهن اليوم على المؤسسات الدولية، لا مجلس الأمن ولا غيره، وإنما الذي يحمي أرضنا وأهلنا في لبنان وغزة، ليس إلاّ استراتيجية المقاومة، والمستقبل هو للمقاومة ومعادلاتها".



ورأى الشيخ قاووق أن "الذي يحصل في الجنوب من حرب استنزاف حقيقية على العدو الإسرائيلي، غيّر كل الخطط الإسرائيلية، وأفشل مشروع الاستفراد بغزة من أجل فرض شروط العدو، وأثبتت الحرب في الجنوب والمسيرات والصواريخ من اليمن، والقصف على القوات الأميركية المحتلة في العراق وسوريا، أن غزة ليست وحدها".



وقال: "إسرائيل لم تستطع خلال ستين يوماً أن تحقق أهداف الحرب، ولن تستطيع أن تحققها بعد مئة يوم، وحزب الله منذ البداية كان في الموقع المتقدم لنصرة غزة، ولا زلنا اليوم في قلب المعركة، وعينٌ للمقاومة على الجنوب، وعينٌ على غزة، وسنبقى في هذا الموقع المتقدم في المساندة والنصرة والدعم، لأن المعركة واحدة ومصيرنا واحد، ولأن العدوان على غزة هو عدوان على لبنان".



واكد أنه "عندما يستهدف العدو المدنيين أو العسكريين في الجيش اللبناني، فإن المقاومة لن تتساهل في الرد على العدوان الإسرائيلي، وقرار المقاومة هو الرد السريع والأشد على أي اعتداء إسرائيلي على المنازل أو على الآمنين اللبنانيين".



