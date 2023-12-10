مصادر التيار الوطني الحر للـLBCI: زيارة باسيل الى طرابلس تجديد لعقد سياسي وطني

اعتبرت مصادر "التيار الوطني الحر" انها تنظر الى زيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى طرابلس على انها تجديد لعقد سياسي وطني مع طرابلس، بما ترمز اليه بمكوناتها البشرية والسياسية وموقعها ومستقبلها.





وقالت المصادر للـLBCI "الزيارة فاتحة لتعاون متجدد على كل الأصعدة بما فيها الصعيد السياسي والإستحقاقات المقبلة، ولاسيما مع الشخصيات التي زارها اليوم من نواب ووزراء حاليين وسابقين."



واضافت "الزيارة وحرارة الإستقبال اكدت تشويه الصورة بالكلام عن عداء بين طرابلس والتيار الوطني الحر وهي كانت جزء من حملة تشويه الصورة التي تعرض لها التيار في السنوات الماضية، وما وجدناه لدى المسؤولين الذين التقينا بهم روح الانفتاح الوطني والتأكيد على العمل معا وانه لا حل في لبنان الا بالشراكة المتوازنة بين كل المكونات اللبنانية، ومحاولة التشويش على الزيارة والتي كانت متوقعة بحسب معلومات امنية سقطت وكانت محط استنكار من الجهات التي زارها باسيل".