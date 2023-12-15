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كرم للـLBCI: أخذ القرار في مجلس الوزراء موقف مشبوه..ونصرّ على التمديد لقائد الجيش

أخبار سياسية
2023-12-15 | 03:27
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كرم للـLBCI: أخذ القرار في مجلس الوزراء موقف مشبوه..ونصرّ على التمديد لقائد الجيش
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كرم للـLBCI: أخذ القرار في مجلس الوزراء موقف مشبوه..ونصرّ على التمديد لقائد الجيش

اعتبر النائب فادي كرم أن " الدعوة لأخذ القرار في مجلس الوزراء هي موقف مشبوه وغير مضمون ومعرّض للطعن ،ولا نريد أن نخاطر في موقع قيادة الجيش ونحن أمام مؤامرة كبيرة لإبعاد الجيش اللبناني ووضعه جانبًا"

وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI "ضمان الامن القومي يخص جميع الشعب اللبناني، وبالتالي لا يجب الغياب عن هكذا جلسة ولا يلعب أحد على موضوع النصاب في هكذا مسألة حساسة".

وأضاف "هدفنا أن نضمن السلم الاهلي ونسعى لتحييد الجيش ونصرّ على التمديد لقائده، ونعلم أن هناك نية لدى البعض لوضع اليد على قيادة الجيش".

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