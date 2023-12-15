أبو الحسن للـLBCI: لا نقبل باهتزاز المؤسسة العسكرية بسبب قرارات تتحضر في الكواليس

أكد النائب هادي ابو الحسن أنه لا يقبل باهتزاز المؤسسة العسكرية بسبب قرارات تتحضر في الكواليس او لحسابات خاصة، وبغض النظر اذا حصل تأجيل التسريح اليوم ام لم يحصل.



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI "كنواب نقوم بواجبنا بالكامل ونصرّ على ان يناقش مجلس النواب تأجيل تسريح الضباط العامين في الاسلاك العسكرية كافة وليس فقط للجيش".



واضاف "لا يحقّ لأحد تجاوز القوانين او الاستعانة بقوانين لا علاقة لها بقانون الدفاع وهذا سيضر المؤسسة العسكرية وسيجرها الى ما لا يحمد عقباه".