جيمي جبور للـLBCI: نحن مع ابعاد الجيش عن السياسة وصلاحيات وزير الدفاع موجودة في الدستور

أكد النائب جيمي جبور انه ليس مع عرقلة البلد بغياب الرئيس وليس مع استمرار كل شيء وكأن لا حاجة لرئيس في النظام الدستوري"



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI "نحن قاطعنا عدة جلسات أما الموقف المستجد التي قامت به بعض القوى يحمّلها مسؤولية تاريخية" .



واضاف " نحن أمام هرطقة ومع ابعاد الجيش عن السياسة وصلاحيات وزير الدفاع موجودة في الدستور وقد يصدر مرسوم او قرار غير معلل او غير نافذ وفي حال سيرنا الامور في المؤسسة العسكرية بعد تقاعد قائد الجيش والحث على انتخاب رئيس للجمهورية فهو ممكن ولا داعي للشحاذة والهستيريا".