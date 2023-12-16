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الشيخ قاسم عرض مع الأمين العام للتجمع العالمي لدعم خيار المقاومة الوضع في غزة
أخبار سياسية
2023-12-16 | 10:56
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الشيخ قاسم عرض مع الأمين العام للتجمع العالمي لدعم خيار المقاومة الوضع في غزة
أكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم خلال لقائه بوفد برئاسة الأمين العام للتجمع العالمي لدعم خيار المقاومة يحيى غدار، يرافقه الأمين العام المساعد للتجمع والمنسق العام للتجمع في القاهرة الدكتور جمال زهران، على "الدعم المطلق من التجمع لقيادة "حزب الله" وأسلوب تعاطيها مع التصدي للعدوان على غزة من خلال التضحيات ومقاومة العدوان الصهيوني الغاشم".
وتمِّ التداول بما يمكن أن يقدمه التجمع على ساحات العالم دعماً لغزة وفلسطين ولمحور المقاومة، وقد استمع الوفد الى الشيخ قاسم بشكل تفصيلي حول ما يجري على الجبهة الجنوبية "دعماً لغزة ودفاعاً عن لبنان".
وأكد الشيخ قاسم أن "المقاومة مستمرة في ذلك نصرة لغزة، رغم كل الضغوطات الخارجية التي تُمارس، ولن تتوقف المقاومة في لبنان حتى تتوقف الحرب على غزة".
وأشار الشيخ قاسم الى أن "حزب الله لديه قناعة بأنَّ الشهادة هي مشروع فردي بينما النصر فهو مشروع الأمة".
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