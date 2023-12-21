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مخزومي بحث مع السفير المصري في اوضاع لبنان والمنطقة

أخبار سياسية
2023-12-21 | 04:43
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مخزومي بحث مع السفير المصري في اوضاع لبنان والمنطقة
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مخزومي بحث مع السفير المصري في اوضاع لبنان والمنطقة

عرض رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي في دارته بحضور المستشارة السياسية كارول زوين، مع السفير المصري لدى لبنان علاء موسى يرافقه القنصل المصري المستشار محمد المشد، في الأوضاع  في لبنان والمنطقة.

وقال مخزومي: " إن اللقاء مع سعادته هو للتهنئة بتسلمه مهامه الجديدة في لبنان، ولتهنئته أيضاً على إنجاز الاستحقاق الرئاسي في مصر وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثالثة".

وبحث مخزومي مع السفير المصري الأوضاع في غزة وفي الجنوب، مجدداً  تأكيد"  أهمية دعم حياد لبنان عن أي معركة، لا سيما في ظل الفراغ الرئاسي وغياب عمل المؤسسات"، مشدداً على "أهمية تطبيق القرار 1701 بكافة بنوده".

من جهة أخرى، دعا مخزومي السفير موسى إلى" ضرورة العمل على توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين".

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