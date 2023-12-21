ميقاتي: من غير المسموح التعرض لمقام رئاسة الحكومة من قبل أي كان

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أنه حاول جاهداً الابتعاد عن اي سجال اعلامي مع أحد في ملف تعيين رئيس أركان، وقال "من غير المسموح التعرض لمقام رئاسة الحكومة من قبل أي كان".



واضاف ميقاتي في تصريح له بعد لقائه المطران الياس عودة "ملزمون بسقف معيّن في ما يتعلّق برواتب القطاع العام لضمان استقرار سعر الصرف، ونأمل تعديل الرواتب مع الموازنات المقبلة".