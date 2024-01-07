الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
18
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
18
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قاسم: جبهة لبنان ردة فعل ولا مجال للحديث عن إيقاف الحرب الدفاعية
أخبار سياسية
2024-01-07 | 11:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قاسم: جبهة لبنان ردة فعل ولا مجال للحديث عن إيقاف الحرب الدفاعية
أكّد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أنّ "جبهة لبنان ردة فعل، ولا مجال للحديث عن إيقاف الحرب الدفاعية لأنّ الحرب الموجودة الآن هي نتيجة الحرب على غزة".
كلام الشيخ قاسم جاء خلال رعايته الاحتفال السنوي الذي أقامته الهيئات النسائية في منطقة البقاع.
وتطرق قاسم إلى الوضع السياسي، فقال: "فلتتوقف الحرب على غزة لتتوقف الحرب في جنوب لبنان، وأيّ نقاش لا وقت له أثناء المعركة وأثناء الحرب".
وقال: "جاءنا موفدون كثيرون يدعون للاستقرار"، مؤكدًا أنّ "حزب الله يدعو للإستقرار الذي يتم من الأصل عندما تتوقف "إسرائيل" عن عدوانها على غزة عندها سيحصل هذا الإستقرار".
أخبار لبنان
أخبار سياسية
لبنان
للحديث
إيقاف
الحرب
الدفاعية
بري خلال لقائه بوريل: نؤكد على إلتزام لبنان بالشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة لا سيما القرار 1701
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-01-03
السيد نصر الله: مسارعة المقاومة الى فتح الجبهة الجنوبية افقد العدو عنصر المفاجأة ومنع الحرب على لبنان
آخر الأخبار
2024-01-03
السيد نصر الله: مسارعة المقاومة الى فتح الجبهة الجنوبية افقد العدو عنصر المفاجأة ومنع الحرب على لبنان
0
آخر الأخبار
2024-01-03
السيد نصر الله: حتى الان نقاتل في الجبهة بحسابات مضبوطة لذلك ندفع ثمنا غاليا في ارواح شبابنا ولكن اذا فكر العدو أن يشن الحرب على لبنان سيكون قتالنا بلا حدود ولا ضوابط وهو يعلم ماذا أعني
آخر الأخبار
2024-01-03
السيد نصر الله: حتى الان نقاتل في الجبهة بحسابات مضبوطة لذلك ندفع ثمنا غاليا في ارواح شبابنا ولكن اذا فكر العدو أن يشن الحرب على لبنان سيكون قتالنا بلا حدود ولا ضوابط وهو يعلم ماذا أعني
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-19
انقسام في الداخل الاسرائيلي حول التعامل مع الجبهة مع لبنان... وتصور لليوم الذي سيلي الحرب في غزة
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-19
انقسام في الداخل الاسرائيلي حول التعامل مع الجبهة مع لبنان... وتصور لليوم الذي سيلي الحرب في غزة
0
صحف اليوم
2023-12-12
مصادر نيابية لـ"الشرق الأوسط": لا صحة للمعلومات عن مهلة زمنية تلقاها لبنان لإيقاف التصعيد أو توسعة الحرب
صحف اليوم
2023-12-12
مصادر نيابية لـ"الشرق الأوسط": لا صحة للمعلومات عن مهلة زمنية تلقاها لبنان لإيقاف التصعيد أو توسعة الحرب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار سياسية
2024-01-06
بري خلال لقائه بوريل: نؤكد على إلتزام لبنان بالشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة لا سيما القرار 1701
أخبار سياسية
2024-01-06
بري خلال لقائه بوريل: نؤكد على إلتزام لبنان بالشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة لا سيما القرار 1701
0
أخبار سياسية
2023-12-31
فياض من بريقع: العدو لم يستطع أن يوقف أعمال المقاومة الفلسطينية إنما المقاومة تؤكد في كلّ لحظة أنها لا تزال على فاعليتها
أخبار سياسية
2023-12-31
فياض من بريقع: العدو لم يستطع أن يوقف أعمال المقاومة الفلسطينية إنما المقاومة تؤكد في كلّ لحظة أنها لا تزال على فاعليتها
0
أخبار سياسية
2023-12-25
رئيس الهيئة التشريعية في حزب الله: الاسرائيلي في الشمال يعيش حالة القلق والاضطراب
أخبار سياسية
2023-12-25
رئيس الهيئة التشريعية في حزب الله: الاسرائيلي في الشمال يعيش حالة القلق والاضطراب
0
أخبار سياسية
2023-12-23
رعد من زوطر الشرقية: أصبَحَ في نظر كلّ العالم أنّ في إسرائيل لا يوجد جيشٌ مُقاتل بل يوجد جيشٌ قاتل
أخبار سياسية
2023-12-23
رعد من زوطر الشرقية: أصبَحَ في نظر كلّ العالم أنّ في إسرائيل لا يوجد جيشٌ مُقاتل بل يوجد جيشٌ قاتل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:35
مديرية المخابرات في الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بدأتا التحقيقات التقنية لمعرفة الجهة التي تقف وراء قرصنة نظام العمل في مطار رفيق الحريري الدولي
آخر الأخبار
11:35
مديرية المخابرات في الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بدأتا التحقيقات التقنية لمعرفة الجهة التي تقف وراء قرصنة نظام العمل في مطار رفيق الحريري الدولي
0
آخر الأخبار
12:34
المقاومة الاسلامية في العراق: استهدفنا هدفا حيويا في حيفا المحتلة في الايام السابقة بواسطة صاروخ الارقب (كروز متطور) بعيد المدى
آخر الأخبار
12:34
المقاومة الاسلامية في العراق: استهدفنا هدفا حيويا في حيفا المحتلة في الايام السابقة بواسطة صاروخ الارقب (كروز متطور) بعيد المدى
0
منوعات
16:30
اعتقدوا أنها بثرة ثم حلت الصدمة... ما استخرجوه من رأس ابنهم مخيف! (فيديو)
منوعات
16:30
اعتقدوا أنها بثرة ثم حلت الصدمة... ما استخرجوه من رأس ابنهم مخيف! (فيديو)
0
منوعات
13:41
واحدة مدفونة تحت الثلوج وأخرى في البحيرة... العثور على جثتي متسلقين وهذا ما حصل معهما!
منوعات
13:41
واحدة مدفونة تحت الثلوج وأخرى في البحيرة... العثور على جثتي متسلقين وهذا ما حصل معهما!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
احتمالات إنزلاق الأمور في ساحة الجنوب نحو حرب واسعة واردة... واسرائيل في أعلى جهوزية
تقارير نشرة الاخبار
13:41
احتمالات إنزلاق الأمور في ساحة الجنوب نحو حرب واسعة واردة... واسرائيل في أعلى جهوزية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هكذا تتم عادة مثل أعمال قرصنة مطار بيروت...
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هكذا تتم عادة مثل أعمال قرصنة مطار بيروت...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قرصنة مطار بيروت غير مسبوقة بحجمها... من يقف خلفها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قرصنة مطار بيروت غير مسبوقة بحجمها... من يقف خلفها؟
0
أخبار دولية
13:20
قاعدة ميرون هدف عسكري وأمني من ضمن بنك أهداف دقيق وحساس
أخبار دولية
13:20
قاعدة ميرون هدف عسكري وأمني من ضمن بنك أهداف دقيق وحساس
0
امن وقضاء
13:16
فادي الحسن للـLBCI: الشاشات ونظام جرارات الحقائب في المطار تعود تدريجيًا الى العمل
امن وقضاء
13:16
فادي الحسن للـLBCI: الشاشات ونظام جرارات الحقائب في المطار تعود تدريجيًا الى العمل
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:46
مقدمة النشرة المسائية 07-01-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:46
مقدمة النشرة المسائية 07-01-2024
0
امن وقضاء
10:33
مطار بيروت يتعرّض لعملية قرصنة (فيديو وصور)
امن وقضاء
10:33
مطار بيروت يتعرّض لعملية قرصنة (فيديو وصور)
0
أخبار دولية
08:00
نتنياهو يحذر حزب الله من تصعيد الصراع
أخبار دولية
08:00
نتنياهو يحذر حزب الله من تصعيد الصراع
0
تقارير نشرة الاخبار
07:58
ماذا في آخر التطورات عند الحدود الجنوبية؟
تقارير نشرة الاخبار
07:58
ماذا في آخر التطورات عند الحدود الجنوبية؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
10:33
مطار بيروت يتعرّض لعملية قرصنة (فيديو وصور)
امن وقضاء
10:33
مطار بيروت يتعرّض لعملية قرصنة (فيديو وصور)
2
خبر كاذب
10:47
على أثر عملية القرصنة في المطار: رسالتان نصيتان على هواتف اللبنانيين ... ما حقيقتهما؟ (صور)
خبر كاذب
10:47
على أثر عملية القرصنة في المطار: رسالتان نصيتان على هواتف اللبنانيين ... ما حقيقتهما؟ (صور)
3
منوعات
16:30
اعتقدوا أنها بثرة ثم حلت الصدمة... ما استخرجوه من رأس ابنهم مخيف! (فيديو)
منوعات
16:30
اعتقدوا أنها بثرة ثم حلت الصدمة... ما استخرجوه من رأس ابنهم مخيف! (فيديو)
4
خبر عاجل
12:30
معلومات الـLBCI: الهجوم السيبراني الذي استهدف مطار بيروت أدى إلى تعطل نظام تفتيش الحقائب المعروف بـ BHS وتتم الاستعانة بالكلاب البوليسية لإتمام العملية
خبر عاجل
12:30
معلومات الـLBCI: الهجوم السيبراني الذي استهدف مطار بيروت أدى إلى تعطل نظام تفتيش الحقائب المعروف بـ BHS وتتم الاستعانة بالكلاب البوليسية لإتمام العملية
5
منوعات
15:38
استأجر شقيقه ليقتل زوجته... لن تصدقوا ماذا أعطاه ليقبل بتنفيذ الجريمة!
منوعات
15:38
استأجر شقيقه ليقتل زوجته... لن تصدقوا ماذا أعطاه ليقبل بتنفيذ الجريمة!
6
امن وقضاء
11:13
طيران الشرق الأوسط يوضح: لم نصدر أي بيان
امن وقضاء
11:13
طيران الشرق الأوسط يوضح: لم نصدر أي بيان
7
حال الطقس
02:28
متى يتحول الطقس الى متقلب؟
حال الطقس
02:28
متى يتحول الطقس الى متقلب؟
8
خبر عاجل
11:05
القرصنة داخل مطار بيروت لم تطل أنظمة سلامة الطيران بل اقتصرت فقط على نظام العمل
خبر عاجل
11:05
القرصنة داخل مطار بيروت لم تطل أنظمة سلامة الطيران بل اقتصرت فقط على نظام العمل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More