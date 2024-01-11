الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هوكستين من عين التينة: مهمتنا الوصول الى حل ديبلوماسي ونؤمن بقوة بأن الشعب اللبناني لا يريد التصعيد

أخبار سياسية
2024-01-11 | 09:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هوكستين من عين التينة: مهمتنا الوصول الى حل ديبلوماسي ونؤمن بقوة بأن الشعب اللبناني لا يريد التصعيد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
هوكستين من عين التينة: مهمتنا الوصول الى حل ديبلوماسي ونؤمن بقوة بأن الشعب اللبناني لا يريد التصعيد

عرض رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مع مبعوث الرئيس الاميركي الخاص لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكستين والوفد المرافق، بحضور القائمة بأعمال السفارة الاميركية في لبنان أماندا بيلز، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة جراء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة ولبنان .
 
وبعد اللقاء قال هوكستين: "نحن في مرحلة ووقت صعب يتطلبان العمل بسرعة، وأنا مسرور لأنني تمكنت من لقاء الحكومة اللبنانية وقائد الجيش للبحث في كيفية الوصول الى حل دبلوماسي للأزمة على الحدود بين لبنان وإسرائيل" .

وأضاف: "لقد كنت هناك الاسبوع الماضي، وكما رأيتم رئيسنا ووزير الخارجية وانا شخصيا، قلنا إننا نفضل الحلول الدبلوماسية للازمة الحالية وأجرينا هذه المباحثات اليوم، وانا اؤمن بقوة أن الشعب اللبناني لا يريد ان يرى التصعيد حاليا لازمة أبعد من ذلك، لذا نحن بحاجة للوصول الى حل دبلوماسي يسمح للشعب اللبناني بالعودة الى منازله في جنوب لبنان والعودة الى حياته الطبيعية. كما ينبغي ان يتمكن سكان الشمال في إسرائيل من العودة الى منازلهم والعيش في أمان، هذا هو هدفنا".

وتابع: "لقد أجريت محادثات جيدة، وانا اشعر بالأمل أننا سوف نتمكن من العمل والمضي قدما في هذه الجهود للوصول سويا الى حل يسمح للشعب اللبناني من الجهة اللبنانية ومن الجهة الأخرى، بالعيش في أمان والتركيز على مستقبل أفضل" .

 وردا على سؤال عم اذا كان يشعر بأن هناك إرادة من الجهتين للوصول الى حل، قال هوكستين: "لقد سمعتم ما قالته الحكومة الاسرائيلية بأن هناك نافذة ضيقة وانهم يفضلون حلا دبلوماسيا، وأعتقد ان هذا هو الواقع نحن نعيش الآن في أزمة ونود ان نرى حلا  دبلوماسيا، وأعتقد ان الجهتين تفضلان الحل الدبلوماسي ومهمتنا ان نصل الى حل دبلوماسي".

الفرزلي

كما تابع الرئيس بري المستجدات السياسية والاوضاع العامة خلال لقائه بعد الظهر، نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي.

أخبار لبنان

أخبار سياسية

التينة:

مهمتنا

الوصول

ديبلوماسي

ونؤمن

الشعب

اللبناني

التصعيد

آلان عون لـ"حوار المرحلة": الرئاسة محصورة بين فرنجية وقائد الجيش..ولا مقايضة بين الرئاسة وترسيم الحدود
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:35

هوكشتاين من عين التينة: الحكومة الإسرائيلية أكدت أنها تفضّل الحل الدبلوماسي وأنا مؤمن بأن هذا ما يريده الطرفان في إسرائيل كما في لبنان

LBCI
آخر الأخبار
08:28

هوكشتاين من عين التينة: بحثنا في إمكانية الوصول الى حل دبلوماسي للأزمة على الحدود بين لبنان واسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
07:19

هوكستين يلتقي بري في عين التينة

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-06

بو حبيب: الحكومة اللبنانية تسعى إلى خفض التصعيد وأكدت أن الحل السياسي وحده الكفيل بوضع حد لعقود من حلقة العنف الطويلة وشددت على أهمية تعزيز الشراكة بين لبنان والإتحاد الأوروبي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار سياسية
15:53

آلان عون لـ"حوار المرحلة": الرئاسة محصورة بين فرنجية وقائد الجيش..ولا مقايضة بين الرئاسة وترسيم الحدود

LBCI
أخبار سياسية
2024-01-09

قاسم : ما يجري لن يقتصر على فلسطين بل سيمتد الى المنطقة والحل هو بالمقاومة

LBCI
أخبار سياسية
2024-01-07

قاسم: جبهة لبنان ردة فعل ولا مجال للحديث عن إيقاف الحرب الدفاعية

LBCI
أخبار سياسية
2024-01-06

بري خلال لقائه بوريل: نؤكد على إلتزام لبنان بالشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة لا سيما القرار 1701

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-09-21

هل توفي والد وديع الشيخ مقتولاً... ومن الفاعل؟!

LBCI
منوعات
2024-01-10

داخل منزل جدتها: جدار من الألواح اتضح أنه باب سري... ما اكتشفته خلف الباب سيصيبك بالذهول! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
12:54

شركة توبراس التركية: السفينة التي استولت عليها إيران محمّلة بخام عراقي تم شراؤه من سومو

LBCI
منوعات
14:21

اكتشفوا الروائح السبعة التي تعزز علاقات الحب!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

ويمبي يحقق اول تريبل دوبل في مسيرته وفريقه

LBCI
أخبار لبنان
13:46

افرام من بكركي: قانون صندوق تعويضات المعلمين فيه شوائب عدّة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

رواتب الدبلوماسيين في الخارج رهن الكباشات السياسية ام ازمة مالية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

جرذان الأنفاق: من هم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

عندما يحضر الاقتصاد تتراجع السياسة... وهذا ما حدث في جلسة مجلس الامن الاخيرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

من هي السفيرة الأميركية الجديدة للبنان.. و ما هي المصاعب التي تنتظرها؟

LBCI
أخبار دولية
13:09

أنظار العالم إلى لاهاي : إسرائيل أمام المحكمة.. وجنوب إفريقيا تحاول أن تثبت الإدانة

LBCI
أخبار دولية
13:07

مأزق إسرائيليّ عنوانه "الأسرى وسير العملية العسكرية"..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:04

خرق أمني اسرائيلي بالهواتف وكاميرات المراقبة... كيف استُهدف وسام الطويل وصالح العاروري؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
23:58

التحكم المروري: إنقلاب حمولة من شاحنة على طريق جسر أنطلياس باتجاه بيروت ما أدى إلى قطع الطريق في المحلة وحركة المرور كثيفة وعناصر من مفرزة سير الجديدة في المحلة لتسهيل المرور

LBCI
منوعات
15:27

فُقدت قبل عيد الميلاد بأيام...وتم العثور عليها جثة هامدة: إليكم التفاصيل!

LBCI
فنّ
05:18

وديع الشيخ يكشف حقيقة علاقته العاطفية بنور الغندور للمرّة الأولى

LBCI
حال الطقس
00:10

برق ورعد وخطر تشكل سيول... ماذا عن الثلوج؟

LBCI
فنّ
05:20

رقصة نانسي عجرم لحظة وصولها الى العلا بالسعودية... لم تسلم من الانتقادات (فيديو)

LBCI
منوعات
09:18

سافرت إلى تركيا لإجراء عملية تجميلية... ما حصل لم يكن في الحسبان!

LBCI
صحة وتغذية
04:20

إلى الرجال والنساء... كم مرة يجب تغيير الملابس الداخلية في الأسبوع؟

LBCI
فنّ
05:30

اختطاف فنان مصري... رصدوه لسرقة الذهب منه وهوية الفاعل صادمة!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More