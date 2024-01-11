هوكستين من عين التينة: مهمتنا الوصول الى حل ديبلوماسي ونؤمن بقوة بأن الشعب اللبناني لا يريد التصعيد

عرض رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مع مبعوث الرئيس الاميركي الخاص لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكستين والوفد المرافق، بحضور القائمة بأعمال السفارة الاميركية في لبنان أماندا بيلز، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة جراء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة ولبنان .



وبعد اللقاء قال هوكستين: "نحن في مرحلة ووقت صعب يتطلبان العمل بسرعة، وأنا مسرور لأنني تمكنت من لقاء الحكومة اللبنانية وقائد الجيش للبحث في كيفية الوصول الى حل دبلوماسي للأزمة على الحدود بين لبنان وإسرائيل" .



وأضاف: "لقد كنت هناك الاسبوع الماضي، وكما رأيتم رئيسنا ووزير الخارجية وانا شخصيا، قلنا إننا نفضل الحلول الدبلوماسية للازمة الحالية وأجرينا هذه المباحثات اليوم، وانا اؤمن بقوة أن الشعب اللبناني لا يريد ان يرى التصعيد حاليا لازمة أبعد من ذلك، لذا نحن بحاجة للوصول الى حل دبلوماسي يسمح للشعب اللبناني بالعودة الى منازله في جنوب لبنان والعودة الى حياته الطبيعية. كما ينبغي ان يتمكن سكان الشمال في إسرائيل من العودة الى منازلهم والعيش في أمان، هذا هو هدفنا".



وتابع: "لقد أجريت محادثات جيدة، وانا اشعر بالأمل أننا سوف نتمكن من العمل والمضي قدما في هذه الجهود للوصول سويا الى حل يسمح للشعب اللبناني من الجهة اللبنانية ومن الجهة الأخرى، بالعيش في أمان والتركيز على مستقبل أفضل" .



وردا على سؤال عم اذا كان يشعر بأن هناك إرادة من الجهتين للوصول الى حل، قال هوكستين: "لقد سمعتم ما قالته الحكومة الاسرائيلية بأن هناك نافذة ضيقة وانهم يفضلون حلا دبلوماسيا، وأعتقد ان هذا هو الواقع نحن نعيش الآن في أزمة ونود ان نرى حلا دبلوماسيا، وأعتقد ان الجهتين تفضلان الحل الدبلوماسي ومهمتنا ان نصل الى حل دبلوماسي".



الفرزلي



كما تابع الرئيس بري المستجدات السياسية والاوضاع العامة خلال لقائه بعد الظهر، نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي.