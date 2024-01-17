وفدٌ من اللقاء الديمقراطي يلتقي إرسلان..فماذا رشح عن اللقاء؟

في إطارِ الإتصالات والزيارات الذي يقوم بها اللقاء الديمقراطي على بعض القوى السياسية.



إلتقى وفدٌ من اللقاء برئاسة النائب تيمور جنبلاط رئيسَ الحزب الديمقراطي اللبناني طلال إرسلان.

وقد بحثَ الجانبان في الحربِ على غزة وتداعياتِها على لبنان، كما تناول البحثُ إنتخابَ رئيسٍ للجمهورية وتشكيلِ حكومة.