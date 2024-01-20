الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
18
o
الجنوب
14
o
البقاع
8
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
باب ادريس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
18
o
الجنوب
14
o
البقاع
8
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جنبلاط: لا مؤشرات لانتخاب رئيس ونتمنى تعيين رئيس للأركان قريبا
أخبار سياسية
2024-01-20 | 12:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
جنبلاط: لا مؤشرات لانتخاب رئيس ونتمنى تعيين رئيس للأركان قريبا
جال الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط في مدينة عاليه، وزار منزل عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب أكرم شهيب.
ثم زار وكالة داخلية الحزب التقدّمي الإشتراكي في عاليه، حيث عقد لقاء جامعاً بحضور النائب شهيّب، رئيس بلدية عاليه وجدي مراد، قاضي المذهب غاندي مكارم ووكيل داخلية التقدمي في عاليه يوسف دعيبس.
وقال جنبلاط: " إنَّ الحرب المندلعة في غزة مستمرّة وكذلك العدوان الإسرائيليّ على الجنوب، وقد تطول أكثر من سنة"، مضيفاً أنَّ "الحديث عن أنَّ الحرب ستتوقف والدولة الفلسطينية ستبصر النور، بعدما تذكّر الرئيس الأميركي ووزير خارجيته الدولة الفلسطينية، لا يجدي نفعاً".
وأضاف: "نحاول مع الرئيس نبيه برّي والأمين العام ل"حزب الله" حسن نصرالله والمخلصين في البلد تجنّب توسّع الحرب وإيقافها، لأنَّ بالأساس هناك أراضٍ محتلّة ومتنازع عليها، فكل مهمات هوكشتاين بهذا الشأن لم تنجح، لكننا نحاول من جهتنا، علماً أنَّ الحرب تتوسّع في المنطقة ولا نعرف مغامرات العقل الإسرائيلي، إنما في حال وقع الأسوأ كما في العام 2006، فنحن مستعدون لاستقبال أهلنا من الجنوب، كما فعلنا في الماضي، لكن نتمنى عدم حدوث ذلك".
وتابع: "في الشأن السياسي الداخلي، لا مؤشرات لانتخاب رئيس، ولكننا نجحنا عبر مساعي اللقاء الديمقراطي في التمديد لقائد الجيش ونتمنى تعيين رئيس للأركان في المدى القريب".
الشيخ شهيب
وكان جنبلاط قد زار المرجع الشيخ أبو مسعود هاني جابر شهيب في منزله.
أخبار لبنان
أخبار سياسية
مؤشرات
لانتخاب
ونتمنى
تعيين
للأركان
قريبا
وفدٌ من اللقاء الديمقراطي يلتقي إرسلان..فماذا رشح عن اللقاء؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:28
جنبلاط: نجحنا في التمديد لقائد الجيش ونتمنى أن يتم تعيين رئيس للأركان في المدى القريب (الأنباء الإلكترونية)
آخر الأخبار
09:28
جنبلاط: نجحنا في التمديد لقائد الجيش ونتمنى أن يتم تعيين رئيس للأركان في المدى القريب (الأنباء الإلكترونية)
0
صحف اليوم
2023-12-28
الشيخ أبي المنى لـ"الأنباء الكويتية": على الحكومة أن تبادر بتعيين رئيس للأركان لمواجهة المخاطر والتأكيد على الميثاقية
صحف اليوم
2023-12-28
الشيخ أبي المنى لـ"الأنباء الكويتية": على الحكومة أن تبادر بتعيين رئيس للأركان لمواجهة المخاطر والتأكيد على الميثاقية
0
صحف اليوم
2023-12-21
جهود حثيثة لتعيين رئيس للأركان.. واللقاء الديمقراطي في قلب المساعي (الأنباء الالكترونية)
صحف اليوم
2023-12-21
جهود حثيثة لتعيين رئيس للأركان.. واللقاء الديمقراطي في قلب المساعي (الأنباء الالكترونية)
0
أخبار لبنان
2023-12-19
مجلس الوزراء يعقد جلسة في السراي... فهل يطرح موضوع تعيين رئيس للأركان؟
أخبار لبنان
2023-12-19
مجلس الوزراء يعقد جلسة في السراي... فهل يطرح موضوع تعيين رئيس للأركان؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار سياسية
2024-01-17
وفدٌ من اللقاء الديمقراطي يلتقي إرسلان..فماذا رشح عن اللقاء؟
أخبار سياسية
2024-01-17
وفدٌ من اللقاء الديمقراطي يلتقي إرسلان..فماذا رشح عن اللقاء؟
0
أخبار لبنان
2024-01-15
فضل الله: ليس من خيار أمام شعبنا وبلداننا إلاّ المقاومة
أخبار لبنان
2024-01-15
فضل الله: ليس من خيار أمام شعبنا وبلداننا إلاّ المقاومة
0
أخبار سياسية
2024-01-12
المفتي قبلان لأصحاب القرار السياسي : عليكم بفتح البحر أمام النزوح وسترون كيف تتوسلكم أوروبا على الأبواب
أخبار سياسية
2024-01-12
المفتي قبلان لأصحاب القرار السياسي : عليكم بفتح البحر أمام النزوح وسترون كيف تتوسلكم أوروبا على الأبواب
0
أخبار سياسية
2024-01-12
ميقاتي: سمعنا انتقادات بأننا نأخذ دور رئيس الجمهورية.. نحن نعمل على تسيير الأمور في هذه الظروف الصعبة
أخبار سياسية
2024-01-12
ميقاتي: سمعنا انتقادات بأننا نأخذ دور رئيس الجمهورية.. نحن نعمل على تسيير الأمور في هذه الظروف الصعبة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-19
لبنان يخسر واحداً من مبدعيه... الفنان التشكيلي حسين ماضي
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-19
لبنان يخسر واحداً من مبدعيه... الفنان التشكيلي حسين ماضي
0
آخر الأخبار
09:37
إيران تتهم إسرائيل بتنفيذ الضربة على دمشق وتتوعّد بالانتقام
آخر الأخبار
09:37
إيران تتهم إسرائيل بتنفيذ الضربة على دمشق وتتوعّد بالانتقام
0
فنّ
2023-12-04
نبيلة عبيد في موقفٍ محرج... سقطت الجائزة من يدها لحظة استلامها (فيديو)
فنّ
2023-12-04
نبيلة عبيد في موقفٍ محرج... سقطت الجائزة من يدها لحظة استلامها (فيديو)
0
أخبار لبنان
2023-12-13
ميقاتي التقى وزراء خارجية فلسطين وإيران والأردن على هامش المنتدى العالمي للاجئين في جنيف
أخبار لبنان
2023-12-13
ميقاتي التقى وزراء خارجية فلسطين وإيران والأردن على هامش المنتدى العالمي للاجئين في جنيف
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
هبوط قناص القمر على سطح القمر..
تقارير نشرة الاخبار
13:58
هبوط قناص القمر على سطح القمر..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الرياض تحتضن النسخة الرابعة من حفلة توزيع جوائز صناع الترفيه
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الرياض تحتضن النسخة الرابعة من حفلة توزيع جوائز صناع الترفيه
0
أخبار لبنان
13:49
الحلبي: نتمنى أن يتوج الاتفاق بين المدارس الخاصة والمعلمين عن تعويضات المتقاعدين بتوقيع الاتفاق بينهما
أخبار لبنان
13:49
الحلبي: نتمنى أن يتوج الاتفاق بين المدارس الخاصة والمعلمين عن تعويضات المتقاعدين بتوقيع الاتفاق بينهما
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مصير العام الدراسيّ رهن الاتفاق الذي يوقع الاثنين بين المدارس والمعلمين
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مصير العام الدراسيّ رهن الاتفاق الذي يوقع الاثنين بين المدارس والمعلمين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
وزير الصحة عبر الـLBCI : نؤمن الأدوية لجميع مرضى الأمراض المستعصية
تقارير نشرة الاخبار
13:43
وزير الصحة عبر الـLBCI : نؤمن الأدوية لجميع مرضى الأمراض المستعصية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ماذا أمام لبنان في مباريات كأس آسيا في الدوحة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ماذا أمام لبنان في مباريات كأس آسيا في الدوحة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
القطاع السياحي : قلقنا كبير من استمرار الحرب وتأثيراتها
تقارير نشرة الاخبار
13:22
القطاع السياحي : قلقنا كبير من استمرار الحرب وتأثيراتها
0
أخبار دولية
13:17
عين اسرائيل على محور فيلادلفيا… لماذا؟
أخبار دولية
13:17
عين اسرائيل على محور فيلادلفيا… لماذا؟
0
أخبار دولية
13:14
احداث الشمال هيمنت على اجندة الإسرائيليين..ونقاش أمني ودبلوماسي على جبهتي غزة ولبنان
أخبار دولية
13:14
احداث الشمال هيمنت على اجندة الإسرائيليين..ونقاش أمني ودبلوماسي على جبهتي غزة ولبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:02
أويس مخللاتي يدخل القفص الذهبي.. شاهدوا زوجته الحسناء اللاتينيّة
فنّ
05:02
أويس مخللاتي يدخل القفص الذهبي.. شاهدوا زوجته الحسناء اللاتينيّة
2
خبر عاجل
05:29
الحرس الثوري الإيراني: اغتيال 4 مستشارين عسكريين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الضربة الإسرائيلية بدمشق
خبر عاجل
05:29
الحرس الثوري الإيراني: اغتيال 4 مستشارين عسكريين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الضربة الإسرائيلية بدمشق
3
خبر عاجل
04:26
وكالة مهر الإيرانية: مقتل اثنين من كبار مستشاري الحرس الثوري الإيراني في الغارة الإسرائيلية على مبنى سكني في دمشق
خبر عاجل
04:26
وكالة مهر الإيرانية: مقتل اثنين من كبار مستشاري الحرس الثوري الإيراني في الغارة الإسرائيلية على مبنى سكني في دمشق
4
حال الطقس
01:35
طقس مستقر يرافقنا في الـweekend... فهل من منخفض جوي قريب؟
حال الطقس
01:35
طقس مستقر يرافقنا في الـweekend... فهل من منخفض جوي قريب؟
5
آخر الأخبار
08:24
شهيدان لحزب الله جراء استهداف السيارة في البازورية أحدهما علي محمد حدرج وهو قيادي في فرع فلسطين التابع لفيلق القدس
آخر الأخبار
08:24
شهيدان لحزب الله جراء استهداف السيارة في البازورية أحدهما علي محمد حدرج وهو قيادي في فرع فلسطين التابع لفيلق القدس
6
خبر عاجل
10:37
الحرس الثوري الإيراني يقول إن عضوًا خامسًا توفي بعد إصابته في غارة إسرائيلية في سوريا
خبر عاجل
10:37
الحرس الثوري الإيراني يقول إن عضوًا خامسًا توفي بعد إصابته في غارة إسرائيلية في سوريا
7
فنّ
05:20
شقيق ياسمين عبد العزيز ينفجر غضباً بعد طلاق الأخيرة.. ما علاقة بسمة وهبة؟
فنّ
05:20
شقيق ياسمين عبد العزيز ينفجر غضباً بعد طلاق الأخيرة.. ما علاقة بسمة وهبة؟
8
أخبار دولية
05:19
ألمانيا تقرّ قانون الجنسية الجديد لتسهيل عملية الحصول على الجنسية الألمانية للأجانب
أخبار دولية
05:19
ألمانيا تقرّ قانون الجنسية الجديد لتسهيل عملية الحصول على الجنسية الألمانية للأجانب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More