ضاهر من مجلس النواب: لرفع السرية المصرفية عن المسؤولين وتطبيق اللامركزية الادارية والمالية

دعا النائب ميشال ضاهر خلال مداخلته في الجلسة المسائية لمناقشة مشروع موازنة 2024، الى "تطبيق اللامركزية الادارية الموسعة"، متمنيا "رفع السرية المصرفية عن المسؤولين لمعرفة مكان الهدر والسمسرات حفاظا على أموال الناس".



وتطرق الى موضوع ضريبة الـTVA، فرأى أن "هناك مشكلة في تحصيلها، إذ ثمة أناس لا دفعونها ومناطق لا يتم التحصيل فيها"، مؤكدا أن "اللامركزية المالية الموسعة هي الحل الوحيد".

