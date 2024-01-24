باسيل: إقرار الموازنة هو من أساس العمل التشريعي والحكومة أقرت موازنة كارثية

أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في مداخلته خلال الجلسة المسائية لمناقشة الموازنة، أن "إقرارها هو من أساس العمل التشريعي، والحكومة أقرت موازنة كارثية من دون رؤية وبرنامج إصلاحي".



وشدد على أن "لا خلاف على مبدأ إقرار الموازنة بالصيغة التي طرحتها لجنة المال والموازنة"، معتبرا أن "هناك فوضى دستورية تجعل حكومة تصريف الأعمال تستولي على صلاحيات رئيس الجمهورية".



وسأل: "ما المقصود من عدم انتخاب رئيس جمهورية والتعايش مع الفراغ، في ظل العوامل المفجّرة للوضع في لبنان من النازحين الى نهب ودائع اللبنانيين والحرب في الجنوب والحروب المتنقلة في المنطقة وانهيار هيكلة الدولة".



ورأى في ذلك "هدما لاتفاق الطائف وضربا للشراكة الوطنية وتهديما للدولة".



وقال باسيل لبرّي :" سنبقى في الجلسة إذا قبلت اقتراح القانون المقدّم من قبلنا وإلا سنخرج ويبقى رئيس لجنة المال والعضوان من تكتلنا فيها لمتابعة عملهم التقني على أن يصوّتوا ضد الموازنة".



واضاف " لمن يعول على التحولات الخارجية لتحديد رئيس للجمهورية هو واهم ولن نقبل بفرض رئيس لا بالضغوط أو بالعروض".



وأكد أن " مخالفات حكومة تصريف الأعمال "بالجملة" وتريد التعيين في الفئة الأولى من دون حتى توقيع الوزير المعني وتبدأ برئيس الأركان لتصل الى غيره من التعيينات".

