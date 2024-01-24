أيوب من مجلس النواب: الموازنة صورة عن هذه السلطة وضربت الفصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية

رأت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غادة أيوب، خلال الجلسة المسائية لمناقشة وإقرار الموازنة، أن " هذه الموازنة أتت صورة عن هذه السلطة فهي ضربت الفصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية".



اضافت: "انتهى العهد ولكن بوجود هذه السلطة حصلت أسوأ جرائم العصر وفريق قرر اتخاذ قرار الحرب لأنه لا يعترف بوجود الدولة".



واعتبرت ان "الدولة لا تسير من دون قطع حساب واليوم حكومة تصريف اعمال لا يمكن محاسبتها".