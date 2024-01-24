حواط من مجلس النواب: الموازنة تتضمن مخالفات أبرزها عدم وجود قطع الحساب

أشار النائب زياد حواط، خلال الجلسة المسائية لمناقشة واقرار الموازنة الى أن "إنتخاب رئيس الجمهورية كان يجب أن يكون فعلا من الماضي مع إحترام المهل الدستورية، وكان يجب قيام حكومة تستعيد قرار الحرب والسلم ليكون حيث يجب أن يكون".



واعتبر ان "هذه الموازنة تتضمن مخالفات أبرزها عدم وجود قطع الحساب".