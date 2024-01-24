منيمنة من مجلس النواب: فاقد الشيء لا يعطيه

اشار النائب ابراهيم منيمنة في مداخلته خلال مناقشة مشروع الموازنة الى ان "الشيء الإيجابي اليوم هو أن السلطة اقتنعت بأنه يجب إقرار موازنة وقطعنا مرحلة تعليم العالم كيف تدار الدولة بلا موازنات".



وقال :"فاقد الشيء لا يعطيه ولا نريد منكم رؤية على 10 سنوات بل اقله على سنتين تخرجنا من الموت السريري إلا اذا كان تدمير كل مقومات النهوض هو الهدف".



ورأى أن "ما يراه اللبنانيون هو مصارف "زومبي" تراكم الارباح بينما المواطن لا يستطيع الوصول لوديعته وقطاع عام متهالك وهذا مسار ضرب الدولة وتحليلها".



ولفت الى أن "أكثر من 100 الف نازح جنوباً والعدو يزداد وحشية وما زال جنوبنا يئن ويدفع الاثمان، والسؤال هل استطعنا حماية لبنان بالسياسات الردعية المعتمدة".