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ميقاتي لدى مغادرته مجلس النواب: الموازنة لا يمكن ان تقرّ باقتراح قانون بل بمشروع قانون من الحكومة

أخبار سياسية
2024-01-24 | 14:30
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ميقاتي لدى مغادرته مجلس النواب: الموازنة لا يمكن ان تقرّ باقتراح قانون بل بمشروع قانون من الحكومة
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ميقاتي لدى مغادرته مجلس النواب: الموازنة لا يمكن ان تقرّ باقتراح قانون بل بمشروع قانون من الحكومة

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لدى مغادرته جلسة مناقشة مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب مساء اليوم ان "المناقشة اليوم تحولت في الحقيقة من مناقشة للموازنة إلى مناقشة عامة عن السياسات العامة في البلد. ونعتبر ما حصل غنى بالنسبة لنا وللحكومة من أجل أن نحسن أي خطأ وما من أحد معصوم عن الخطيئة". 
 
وقال "انا مسرور جدا بالنقاش الدائر في مجلس النواب لان الهدف هو النهوض بهذا الوطن بعد الازمات  المتتالية التي مر بها.الحكومة اوقفت الانهيار الذي كان حاصلا وبدأنا مرحلة التعافي ونتمنى ان تتطور وتكبر بمساعدة النواب، فالحكومة ومجلس النواب فريق عمل واحد والمهم ان نصل الى الهدف".
 
واضاف: "كل الكلمات التي القيت احترمها رغم وجود بعض التحامل او الآراء غير المنطقية، ونحن باذن الله سنظل نعمل ليخرج لبنان من كل ازماته".
 
وردا على سؤال على التوقيع على المراسيم قال: "هناك قرار من المجلس الدستوري ومجلس الشورى، ورئيس الحكومة هو الذي يمثل الحكومة، وعندما تجتمع  وتأخذ القرار يوقع عن الحكومة".
 
وردا على سؤال عن اقتراح القانون المقدم من "التيار الوطني الحر" لاقرار الموازنة قال: "هذه بدعة ، والموازنة لا يمكن ان تقر باقتراح قانون بل بمشروع قانون من الحكومة، ونحن نظرنا الى تقرير لجنة المال ولا مانع لدينا من اجراء التحسينات على الرغم من ان مشروع الحكومة لم يتضمن ضرائب ورسوما جديدة، بل تصحيحا للتضخم الذي حصل".

وعن الحملة السياسية عليه قال: "منذ اليوم الاول لحرب غزة، قلت نحن نريد السلام والاستقرار الدائم في الجنوب وملتزمون تطبيق القرار 1701 وكل القرارات الدولية واتفاق الهدنة، ولكن على اسرائيل وقف انتهاكاتها".

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