افرام من مجلس النواب: سأصوّت مع هذه الموازنة ويمكن أن نبني عليها لنبدأ من جديد

اعتبر النائب نعمة افرام خلال جلسة مناقشة الموازنة انه "يجب أن يكون لدينا رؤية اقتصادية لخمس سنوات مقبلة، ونحن هنا اليوم لأن بين أيدينا لبنانيين أنفاسهم معدودة، هناك قنبلة موقوتة وهي النزوح السوري".



وقال: "يجب انتخاب رئيس للجمهورية، والموضوع أمانة لدى بري ويجب أن نذكره بالخير في هذا الموضوع".



واعتبر ان "الانهيار الحاصل يجب أن يكون فرصة للتغيير ووضع أعراف جديدة".



واشار الى انه "سيصوت مع هذه الموازنة ويمكن أن نبني عليها لنبدأ من جديد ويجب أن تكون لدينا رؤية اقتصادية لخمس سنوات مقبلة".



