ابو فاعور: رفع الضريبة على القيمة المضافة سينعكس على الاسعار

اشار النائب وائل ابو فاعور خلال الجلسة المسائية لمناقشة الموازنة، الى "ضرورة وضع خطة لمكافحة التهرب الضريبي".



واعتبر ان "رفع الضريبة على القيمة المضافة سينعكس على الاسعار".